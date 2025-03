(VABILO) Danes vabljeni na Pučnikov simpozij “Pučnikovi dnevi 2025”

Piše: Inštitut dr. Jožeta Pučnik

Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s Konrad Adenauer Stiftung, Evropsko platformo spomina in vesti in občino Slovenska Bistrica vljudno vabi na 16. Pučnikov simpozij, ki bo danes, v petek, 14. marca 2025, ob 13. uri v Viteški dvorani v Gradu v Slovenski Bistrici.

Živimo v zelo turbulentnem času, ki pušča močna znamenja, ki se enostavno ne dajo spregledati. Medtem ko smo na preteklih Pučnikovih simpozijih dostikrat obudili spomin na kakšno obletnico ali mejnik v razvoju slovenske naroda, pa želimo tokrat bolj zaobjeti čas, ki ga živimo.

Po padcu Berlinskega zidu še nismo doživeli tako tektonskih geopolitičnih sprememb, kot se dogajajo danes. Kaj lahko stori nova ameriška administracija pri vzpostavljanju (novega?) svetovnega sistema, kako se bo odzvala Evropska unija na te spremembe in kako vzpostaviti trajni mir na Bližnjem vzhodu, na vzhodu Evrope ipd., je le nekaj izzivov, ki jih bomo osvetlili na prvem panelu letošnjega Pučnikovega simpozija.

Na globalni ravni vidimo revitalizacijo desnice, ki ponovno postavlja v ospredje svobodo govora, najsvetejši dar naše civilizacije. Vendar del politike ne sprejema tega mnenja, zato svobodo govora vse bolj regulirajo in omejujejo z novo medijsko zakonodajo tako na nacionalni kot na evropski ravni. Ali bodo politične sile, ki stojijo za svobodo govora, dovolj močne, da bodo ubranile civilizacijska načela, iz katerih (še) črpa Evropa? To in druge dileme bomo obravnavali na drugem panelu simpozija.

Na simpoziju bomo tudi letos svečano podelili Pučnikovo priznanje za razvoj demokracije v Sloveniji.

Udeleženci Akademije AJP pa bodo ob zaključku izobraževanja prejeli diplome.

PROGRAM

11.30 Sv. maša v Črešnjevcu (Krščanski forum SDS).

12:00 Spominski obisk groba dr. Jožeta Pučnika v Črešnjevcu (v sodelovanju s seniorji Slovenske demokratske stranke).

12:30 Prihod udeležencev v Grad v Slovenski Bistrici in registracija.

Voditelj dogodka: dr. Metod Berlec, urednik in TV voditelj.

13:00 Pozdravni nagovori:

Mag. Iva Pučnik Ozimič, predsednica Sveta IJP

Dr. Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice

Dr. Norbert Eschborn, vodja Konrad Adenauer Stiftung, predstavništvo Zagreb

Dr. Marek Mutor, predsednik Evropske platforme spomina in vesti (video nagovor)

Sofia Solemacher van der Vegt, direktorica CDI Budimpešta (video nagovor)

Dr. Robin Harris, Centar za obnovu kulture, Zagreb

Dr. Andrej Umek, predsednik sveta Inštituta dr. Antona Korošca

Gorazd Pučnik, ustanovitelj IJP

13:30 NOVA GEOPOLITIČNA REALNOST: 35 LET PO PADCU BERLINSKEGA ZIDU

Janez Janša, predsednik SDS, večkratni minister in predsednik vlade RS

Moderator: Tone Kajzer, diplomat

14:30 Odmor

14:45 OKROGLA MIZA O POSKUSIH OMEJEVANJA SVOBODE GOVORA

Dr. Milan Zver, politolog, evropski poslanec

Dr. Matevž Tomšič, sociolog, univerzitetni profesor, publicist

Jože Biščak, TV voditelj, predsednik Sveta za zaščito govora, Zbor za republiko

15:45 Odmor

16.00 Podelitev diplom o uspešnem zaključku Akademije dr. Jožeta Pučnika.

16.30 Svečana akademija s podelitvijo Pučnikovega priznanja za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji.

17.00 Pogostitev v Gradu.