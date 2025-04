(V ŽIVO) (SOJENJE V ZADEVI TRENTA) Čas je za glasen upor: Danes ob 12. uri pred celjskim sodiščem!; Janša pred narokom: Cel proces je potekal približno tako kot zadeva Patria, zato so tudi pričakovanja približno podobna

Piše: G. B., C. R.

“Cel proces je potekal približno tako kot zadeva Patria, zato so tudi pričakovanja približno podobna. Upam, da boste iz zadnjega naroka poročali o realnih stvareh. V pomoč sem vam prinesel hišno številko iz Tonderjeve domačije, posestva, ki je bilo takrat prodano. Zdaj pa se 15, 20 let govori le o nekih ničvrednih parcelah, kaže pa se ruševine, ki so nastale kasneje. S tem pa se tožilstvu pomaga ustvarjati vtis, da je šlo za ničvreden posel,” je pred današnjim narokom v zadevi Trenta povedal predsednik SDS Janez Janša.

Danes naj bi na celjskem sodišču potekala ena ključnih faz razvpitega sodnega postopka proti prvaku SDS Janezu Janši. Predsednica sodnega senata je za ta dan napovedala sklepne besede, kar pomeni, da bo zadeva zrela za razsodbo.

Danes ob 12. uri veliki shod pred celjskim sodiščem

Vzporedno bo ob 12. uri pred sodiščem potekal množični protestni shod, poimenovan Nadaljevanje upora proti krivosodju, ki utegne biti največji doslej. Po mnenju številnih gre za odločilni trenutek – tako za sodni primer kot za zaupanje v slovensko pravosodje.

V sodni dvorani omenjeni proces sicer spremlja tudi novinar Demokracije. Kot nam je sporočil, je za javnost zanimiv podatek, da je bil Damjan Podjed iz družbe Nepremičnine osumljen istega dejanja kot trojica, saj je od Imosa v stečaju kupil Trento za previsoko ceno. Podjed se je na skrivaj namreč dogovarjal za dražbo, ki naj bi bila le forma. Ljubljanska sodnica pa je predlog za pregon zavrnila.

