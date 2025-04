Pravniki, politični komentatorji: Zadeva Trenta je primer nezdrave demokracije, ki jo pogojujejo stare sile

Piše: Tanja Brkić (Nova24TV.si)

“Levičarski strategi so se očitno odločili, da jim za zmago na volitvah prihodnje leto ne ostane drugega kot spet po nedolžnem zapreti Janeza Janšo tako kot leta 2014,” meni Aleš Primc, ki je bil tudi vodja Odbora 2014. Da je ta “gonja” nesmiselna, meni tudi Gorazd Pučnik, medtem ko pravnik Andrej Fink vnovič poudarja, da gre za politični konstrukt in se sprašuje, kako javnosti to predstaviti, da bodo končno uvideli.

Danes so na celjskem sodišču v zvezi z zadevo “Trenta” napovedane sklepne besede, kar pomeni, da je zadeva pripravljena na razsodbo. Ob istem času bo pred sodiščem ob 12. uri potekal množični protestni shod z imenom “Nadaljevanje upora proti krivosodju”, ki naj bi bil največji doslej.

Ustavni pravnik dr. Andrej Fink je prepričan, da se v resni demokraciji ljudje ne bi smeli zbirati pred sodišči zato, da protestirajo proti sodnikom. Sodniki so v teoriji neoporečni in nepristranski. A pri nas je po njegovem drugače – povsem nasprotno. Meni celo, da se v primeru Trenta dogaja za lase privlečen konstrukt, a se problem pojavi pri dokazovanju tega pred evropsko javnostjo.

Zadeva je po njegovem mnenju zaskrbljujoča tudi s tega vidika, da v primeru obsodbe to pomeni, da se to lahko praktično zgodi vsem – “jasno komurkoli takemu, ki bi bil nevaren oni strani, še toliko bolj malemu človeku, ker javnost za to ne bo izvedela,” poudarja in pravi, da je Janša trn v peti tudi zaradi prihajajočega referenduma, napovedanega 11. maja. “Oni besnijo, ker ga lahko izgubijo, in zdaj pritiskajo na tole.”

Pravnik pravi, da do takšnih protestov v zdravi demokraciji ne bi prišlo, a da “naša demokracija ni zdrava, to je tisti problem. Nezdrava pa je zato, ker jo nekako pogojujejo tiste stare sile,” zaključuje.

Pučnik: To krha našo družbo

Gorazd Pučnik, sin slovenskega osamosvojitelja in disidenta Jožeta Pučnika je uvodoma poudaril, da gre za že dolgo zgodbo, o kateri je svoje mnenje večkrat izrazil. Po njegovem se mu zdi nesmiselno, da zadeva še vedno traja. Je pa zanimivo, da se situacija ponavlja, še posebej sedaj, ko se zdi, da vlada ponovno obravnava primer Patrie. “To ponavljanje me žalosti, saj vidim, da je raven tega političnega spora, čeprav legitimnega, izjemno nizka,” pravi. V nadaljevanju je citiral znanega tožilca Giovannija Falconeja, da mora biti “obtožba jasna in, če je mogoče, neizpodbitna.” V družbi, v kateri neka institucija nekoga toži, ljudje pogosto pomislijo, da mora biti v tem nekaj resnega, a kot je dejal Falcone, mora biti obtožba jasna in neizpodbitna, saj to prispeva k vrednosti države; nasprotno, takšne obtožbe lahko razjedajo družbo, pojasnjuje.

Pučnik pravi, da je izgubil “računico” za to, kolikokrat je bil Janša tožen in potem dejansko obtožen, in meni, da sodišče uporablja klevete, kar vodi do prepirov in javnega mnenja, da je nekdo preprosto “slab”. Na vprašanje, ali bi lahko povlekli paralelo med Jožetom Pučnikom in Janezom Janšo v smislu, da sta oba preganjana, ker se na nek način upirata “socialističnemu” režimu, Pučnik pravi, da le deloma, saj da je medtem nastala demokracija, ki naj ne bi dopuščala takšnega paralelizma. Kljub temu pa se pogosto sprašuje, kdo dejansko prispeva k tej situaciji. Ne ve, kakšna je razlika v primerjavi z obdobjem, ko je Janša šel v zapor, ko je bil jasno obsojen brez prave priložnosti za obrambo, da pa so bile v preteklosti razprave dolge in bolj direktne.

Na koncu ugotavlja, da se danes stvari dogajajo na bolj perfiden način. “Prej so vsaj stvari potekale neposredno, medtem ko so sedaj lahko tudi bolj zapletene. Nič od tega ni posebej povezano z aktualno vlado; gre za vzorce, ki se ponavljajo v našem sistemu,” meni in dodaja, da je ena izmed slabosti te situacije za demokracijo, da se pogosto obtožuje za iste zadeve. Pojasnjuje, da ko se ne pride do konca procesa, lahko oblast še naprej uporablja iste metode. Pučnik je dejal, da se glede na trenutne razmere zdi, da sedanja vlada ni na najboljšem glasu in da se vse ponavlja, kot se je večkrat zgodilo v preteklosti. “Upam, da se iz preteklih izkušenj lahko kaj naučimo,” je zaključil.

Primc: Cilj operacije ni Janša, cilj so navadni ljudje

Vodja odbora 2014, ki je bil ustanovljen ravno v času konstrukta Patria, pa medtem ugotavlja, da so levičarski strategi sklenili, da za zmago na volitvah prihodnje leto ne preostane drugega, kot da ponovno zaprejo Janeza Janšo, kot so to storili leta 2014, in da za to zlorabljajo tožilstvo in sodstvo, kar bo povzročilo veliko gorje družini Janša, še posebej njegovim otrokom in ženi Urški. Ob tem opozarja, da pravi cilj te operacije ni družina Janša, temveč navadni ljudje, saj gre za njihove pokojnine, premoženje, varnost in zdravje, zato izpostavlja naslednje:

“Oni se hočejo še za 4 leta polastiti proračuna, ki je naš denar za svoje interese. In tukaj jim je tako kot leta 2014 najbolj na poti Janez Janša. To moramo vsi vedeti. Levi in desni. Napad na Janeza Janšo je napad na naše denarnice, pokojnine, našo varnost in naše zdravje. Zato vabljeni, da se množično udeležite shoda pred Celjskim sodiščem ob 12. uri!”