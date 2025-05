(V ŽIVO – IZ MINUTE V MINUTO) Referendum je uspel: zakon o privilegiranih pokojninah gladko zavrnjen

19.45 DVK sporoča: udeležba 20.08 odstotka. To je že dosežena petina. Če prištejemo še vse, ki so šli na predčasno glasovanje, teh je 1,36 odstotka, je kvorum dosegljiv.

19.50 Razmerje med ZA in PROTI se vrti nekje na 1:9. Ob doseženi 23% udeležbi bi bilo to dovolj za zmago. Trenutno evidentirana udeležba znaša 20,76 %, kar pomeni trend naraščanja.

Volivci so se na referendumu izrekali za ali proti uveljavitvi zakona, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje.

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če bo obenem proti glasovala najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev, teh je 1.692.455, mora tokrat proti uveljaviti zakona glasovati 338.491 volivcev.

Ta številka sicer še ni dokončna, ministrstvo za notranje zadeve bo namreč pripravilo še podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja in tistih, ki so v tem času volilno pravico še pridobili.

Končni podatki o tem, koliko volivcev se je udeležilo referenduma, še niso znani, do 16. ure pa je glasovalo 299.949 volivcev ali 17,72 odstotka volilnih upravičencev. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je bila do 16. ure najvišja volilna udeležba v volilni enoti Ptuj, in sicer 19,68-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, in sicer 15,03-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je bil Škofja Loka 2 z 29,19-odstotno udeležbo, z najnižjo pa Koper 1, in sicer 8,08-odstotno.

Po zaprtju volišč pa bodo podatke o volilni udeležbi sporočali in posodabljali hkrati s podatki o izidu glasovanja, z začetkom predvidoma po 19.30.

Do konca glasovanja je veljal volilni molk, ko je bilo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od sobote in do danes do 15. ure prejela 42 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat na podlagi obvestil obravnava devet zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.

Izidi današnjega glasovanja sicer še ne bodo dokončni. V ponedeljek jih bodo namreč dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje pa bodo ugotavljali še izid glasovanja iz tujine.

Skladno z rokovnikom volilnih opravil bo DVK postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja zaključila med 22. in 30. majem, ob tem bo sprejela akt o izidu glasovanja in referenduma ter ga objavila v uradnem listu.