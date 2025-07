V vladni koaliciji so si skočili v lase

Piše: Moja Dolenjska

Po petkovem glasovanju v DZ o razpisu referenduma o izdatkih za Nato in brezglavi napovedi Roberta Goloba, da bo zahteval tudi referendum o članstvu Nato, ki je sledila, se je spor med vladnimi strankami še poglobil.

Ob koncu tedna se je med drugim odvil besedni obračun na družbenih omrežjih med Marjanom Šarcem (Gibanje Svoboda), Luko Gorškom (SD) in Natašo Sukič (Levica).

“Če SD in Levico motijo obrambni izdatki in vse v zvezi s tem, naj odidejo iz vlade,” je v soboto na Facebooku zapisal Šarec. “Ko si predsednik vlade, moraš ravnati odgovorno in kot članica zveze Nato smo pač dolžni izpolnjevati tudi zaveze,” je dodal. “Vsi tisti, ki so glasovali za referendum, so to naredili s figo v žepu, vsak za svojo korist oziroma upanjem nanjo. (…) SD s kalkulacijo, kako oslabiti Gibanje Svoboda in njenega predsednika, saj jim je doslej vedno nekdo speljal vodenje vlade, Levica pa tako ali tako ves čas deluje proti vsemu, kar je povezano z zvezo Nato,” je zapisal Šarec. Zapisal je, da Levica in SD na vladi vse potrdita, “potem pa se gresta velike PR zgodbe”.

Poslanka Levice Nataša Sukič je Šarcu v nedeljo odgovorila, da je “za lastno nesposobnost in prelamljanje partnerskih zavez prikladno za dežurnega krivca imeti Levico”. Pri tem se je njena izjava nanašala tudi na Šarčeve obtožbe Levice za odgovornost za padec njegove vlade v letu 2020.

Podpredsednik SD-ja Luka Gošek pa je Šarcu, prav tako na omrežju Facebook, odgovoril, da je prelaganje krivde za nastali položaj na koalicijski partnerici, ki imata skupaj 11 poslancev, “res patetično in kaže na nesposobnost samorefleksije”. “Odnosi v koaliciji, skrb za medsebojno spoštovanje in upoštevanje drug drugega je namreč v največji meri odgovornost predsednika vlade, ki s svojim načinom delovanja daje zgled tudi drugim. Za to je potrebna empatija, sposobnost razumeti pozicijo partnerjev in skrbeti za notranjo kohezivnost koalicije. Žal ni bilo vedno tako, kar je jasno tudi širši javnosti. Nemalokrat smo bili namesto razumevanja deležni predvsem arogance in neznosnega razkazovanja ega, ki je nadomestil preudarno vodenje v dobro države, ljudi in tudi koalicije,” je zapisal Goršek.

Na napoved referenduma o članstvu v Natu sta se odzvali tudi opozicijski stranki NSi in SDS. Predsednik SDS Janez Janša je spomnil, da tak referendum ni smiseln, saj koalicija nima dovolj glasov za izstop iz zavezništva, saj naj bi bila potrebna dvotretjinska večina v DZ-ju. Podpredsednik NSi Jernej Vrtovec, ki je zamisel o izstopu Slovenije iz Nata označil za absurdno, pa je predsedniku vlade očital izjemno tvegano ravnanje, s katerim je šel “najdlje čez rob v tem mandatu”.