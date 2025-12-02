V tiskani izdaji Demokracije preberite: Zaseg orožja brez odredbe: kdo varuje policiste, ki varujejo nas?

Piše: dr. Anton Olaj

Nedavna sprememba zakonodaje, ki policiji omogoča vstop v stanovanje in pregled prostorov brez sodne odredbe zaradi takojšnje zasege orožja, predstavlja enega najintenzivnejših posegov v ustavno varovano pravico do nedotakljivosti stanovanja.

Čeprav je zakonodajalec ukrep utemeljil s potrebo po hitri in učinkoviti zaščiti življenja, varnosti in preprečevanju hudih kaznivih dejanj, se hkrati odpirajo pomembna vprašanja glede pravne varnosti policistov, ki bodo tak ukrep izvajali. Pri posegih, ki se dotikajo najbolj intimne sfere posameznika, je namreč meja med zakonitim in nezakonitim lahko zelo tanka, posledice pa za policista – tudi če je deloval v dobri veri – izjemno resne.

Strogi pogoji za dopustnost posega

Pri vstopu v stanovanje brez sodne odredbe gre za izjemo pri ustavnem pravilu. Pogoji, ki jih zakon določa, so zato oblikovani strogo in natančno. Najpomembnejši med njimi je standard verjetnosti, da je v prostorih orožje, ki ga je treba takoj zaseči zaradi konkretne neposredne nevarnosti. Policist mora pred posegom zbrati dejstva, ki utemeljujejo to verjetnost: zaznave policistov na kraju dejanja, informacije prijaviteljev, izjave navzočih, sledi nasilja ali grožnje, predhodno vedenje osebe, nedavna uporaba orožja ali jasne okoliščine, ki kažejo na njegovo navzočnost.

