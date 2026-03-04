V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vojna v Ukrajini vstopa v peto leto

Piše: Bogdan Sajovic

Četrta obletnica začetka ruske invazije na Ukrajino. Statična vojna izčrpavanja. Ukrajinske človeške izgube približno pol manjše kot ruske. Tako kot na fronti ni odločilnega preboja niti v diplomatskih pogajanjih.

V teh dneh, natančneje 24. februarja, je bila četrta obletnica začetka ruske invazije na Ukrajino oziroma »omenjene tridnevne operacije«, kot jo je označil ruski predsednik Vladimir Putin.

Odprta rusko-ukrajinska vojna (Rusija je sicer že skoraj desetletje pred tem bolj ali manj odkrito podpirala ruske separatiste v Ukrajini) je torej vstopila v peto leto in ostaja v fazi dolgotrajnega, izčrpavajočega spopada z zelo počasnim napredovanjem ruskih sil, enormnimi izgubami na obeh straneh in brez odločilnega preboja.

Glede na trenutno ozemeljsko stanje (februar 2026) Rusija okupira približno 19 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vključno s Krimom in deli Donbasa, ki so bili de facto okupirani s strani Rusije ali ruskih separatistov že pred invazijo 2022.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!