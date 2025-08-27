V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vlada Roberta Goloba pošilja milijone v Gazo, medtem ko revščina doma narašča

Piše: Andrej Sekulović

Zdajšnji oblastniki se požvižgajo na upokojence in socialno ogrožene. Denar davkoplačevalcev raje preusmerjajo za migrante ali pa ga pošiljajo v Gazo. V naslednjih štirih letih bo vlada namenila vsaj milijon evrov letno za Palestince.

Golobova vlada vedno znova dokazuje, da ji ni mar za slovenski narod. Prepoveduje zgodovinske slovenske simbole in tiste, ki nočejo biti demografsko zamenjani, obtožuje sovražnega govora. Na meji je odstranila ograjo in s tem sporočila migrantom, da so pri nas dobrodošli. Za slednje namenja velike vsote davkoplačevalskega denarja. Financira levičarske nevladnike in podpira iztirjeno spolno ideologijo skupnosti LGBT+. Zato ni čudno, da namenja velike vsote tudi Palestincem v Gazi, in to prek organizacije, ki jo sumijo povezav s terorističnim Hamasom. Medtem ko številni upokojenci pa tudi drugi živijo pod pragom revščine in komaj shajajo iz meseca v mesec, vlada raje skrbi za tujce kot zanje, za ljudi torej, ki so pomagali graditi in ustvarjati to državo.

Revščina v Sloveniji počasi narašča

Čeprav je Slovenija za zdaj še pod evropskim povprečjem glede revščine, slednja nikakor ni nezanemarljiva težava, saj očitno narašča. V letu 2024 je po podatkih Statističnega urada RS 13,2 odstotka prebivalcev Slovenije živelo pod pragom revščine, kar pomeni približno 276.000 ljudi. Število revnih se je tako od leta 2023 povečalo za kar 12.0000 oseb. Stopnja revščine se je povišala za pol odstotka. Številni upokojenci prejemajo pokojnine, ki komaj zadoščajo za plačilo položnic in hrane, a kljub temu vlada Roberta Goloba vztrajno namenja milijone evrov davkoplačevalskega denarja za pomoč Palestini. Po statistikah naj bi bilo v Sloveniji več kot 40.000 upokojencev, ki prejemajo manj kot 500 evrov mesečno. Vrste pri Slovenski Karitas in Rdečem križu so vse daljše, cene hrane in energentov pa še naprej rastejo. Kljub temu vlada brez pomisleka namenja milijone tujim državam in konfliktom, namesto da bi denar usmerila v dvig najnižjih pokojnin ali pomoč socialno ogroženim družinam.

