V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vlada prepovedala uvoz izraelskega orožja, ga pa še naprej kupuje prek posrednikov

Piše: Andrej Sekulović

Golobova vlada uvedla prepoved uvoza, izvoza in tranzita orožja in vojaške opreme v Izrael in iz Izraela. Kljub temu Ministrstvo RS za obrambo preko posrednikov še vedno posluje z Izraelom. Sklep tako razgalja zadnji v dolgi vrsti primerov dvoličnosti zdajšnje oblasti.

Slovenija je zadnji dan julija kot prva država članica Evropske unije prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Ob sprejetju sklepa je levičarska vlada napovedala tudi pripravo prihodnjih ukrepov proti izraelski vladi. Golob namreč trdi, da slednja resno krši mednarodno humanitarno pravo. Zadnji ukrep proti Izraelu je prišel po slabih dveh letih delnih omejitev, kot je neizdajanje novih izvoznih dovoljenj od začetka spopadov oktobra 2023. Prav tako je vlada v preteklosti uvedla simbolične sankcije, med katerimi je tudi ta, da je Slovenija, znova prva v Evropi, dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi oziroma jima je prepovedala vstop v državo. Zadnji sklep proti Izraelu velja za vsako orožje in vojaško opremo kategorije ML1-ML22 z nekaterimi izjemami, ki so precej običajne v izvoznem pravu, denimo oprema za humanitarne ali zaščitne namene, ki prejme posebna dovoljenja. Kljub širokoustenju vlade o tem, da se postavlja po robu genocidu, ter njeni propalestinski drži pa je prišlo v javnost, da Ministrstvo RS za obrambo pravzaprav še vedno prek nemških posrednikov kupuje izraelsko orožje.

