V tiskani izdaji Demokracije preberite: Vlada je dve leti po poplavah odpovedala – ljudje še vedno brez domov in rešitev

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora za obravnavo predloga priporočila Vladi RS v zvezi z odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Vlada namreč doslej ni opravila svoje naloge – ni zaščitila ljudi, ni zagotovila varnih domov in ni zagotovila ustreznih protipoplavnih ukrepov. »Žal je v vladi Roberta Goloba tako in to je žalostno,« je prejšnji teden opozoril poslanec Jožef Jelen, izvoljen v volilnem okraju Mozirje.

Četrti avgust 2023 je Slovenijo zaznamoval s katastrofalnimi poplavami, ki so prizadele 183 občin, poškodovale skoraj 13 tisoč stavb in uničile velik del infrastrukture. Življenje je izgubilo sedem ljudi, več sto družin pa je ostalo brez domov. Skupna ocena škode je dosegla tri milijarde evrov.

Ljudje ujeti v birokratski labirint

Poslanec Jožef Jelen je prejšnji teden na novinarski konferenci poudaril, da je vlada obljubljala »najhitrejšo obnovo v zgodovini«, a je realnost drugačna. Dve leti kasneje številne družine še vedno živijo v zabojnikih, pri sorodnikih ali v nevarnih hišah. Postopki trajajo nerazumno dolgo, ljudje pa so ujeti v birokratski labirint, kjer morajo za pomoč, ki jim pripada, skoraj prosjačiti.

