e-Demokracija
5.6 C
Ljubljana
sreda, 11 marca, 2026
e-Demokracija
ENG
...

V tiskani izdaji Demokracije preberite: V Iranu zadetih več kot tisoč ciljev; ubit prvi človek zatiralskega režima

FokusIzpostavljeno
foto: epa

Piše: Bogdan Sajovic

Američani skupaj z Izraelom začeli obsežne vojaške operacije proti Iranu. Zadetih več kot tisoč ciljev. Med ubitimi je tudi vrhovni ajatola Ali Hamenej. Poziv iranski opoziciji, naj zagrabi priložnost in zruši režim.  

ZDA in Izrael sta v soboto (na začetek delovnega tedna v muslimanskih državah), 28. februarja, začela z usklajenimi obsežnimi zračnimi napadi na Iran. Ameriškemu delu operacij pod imenom »Operation Epic Fury« sledijo paralelne operacije Izraela. Glavni cilji teh operacij so iranski jedrski in raketni program, vojaška infrastruktura, vojna mornarica in vodstvo iranskega režima.

Namen operacij je po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa preprečiti jedrsko oborožitev Irana, omogočiti spremembo režima v državi in nevtralizirati grožnje od Irana vodenih in financiranih terorističnih enot tako v bližnjevzhodni regiji kot tudi po svetu. Predsednik Trump je v nagovoru kmalu po sprožitvi operacije le-to opisal kot večtedensko (potencialno »štiri tedne ali manj«); v času pisanja tega prispevka (ponedeljek, 2. marca) še vedno poteka.

Iran se za napade maščuje z raketnimi in dronskimi napadi po celotni regiji, še posebno po državah na območju Perzijskega zaliva. Spopad se je tudi razširil na boje med (od Irana financirano in usmerjano) teroristično skupino Hezbolah in Izraelom na območju Libanona.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Umrl znani imunolog, pesnik, esejist in publicist dr. Alojz Ihan

Fokus

(INTERVJU) Monika Gregorčič: “Še en mandat Golobove vlade bi nas pripeljal v gospodarsko nazadovanje,  vse večjo revščino in v popolno mednarodno irelevantnost.”

Fokus

Nov posnetek: Tina Gaber je nastavljena” – Vesna Vukovič v pogovoru s Primožem Cirmanom

Fokus

Kanal C0 predstavlja resno tveganje za pitno vodo, gradnjo je treba ustaviti

© Nova obzorja d.o.o., 2026