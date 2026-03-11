V tiskani izdaji Demokracije preberite: V Iranu zadetih več kot tisoč ciljev; ubit prvi človek zatiralskega režima

Piše: Bogdan Sajovic

Američani skupaj z Izraelom začeli obsežne vojaške operacije proti Iranu. Zadetih več kot tisoč ciljev. Med ubitimi je tudi vrhovni ajatola Ali Hamenej. Poziv iranski opoziciji, naj zagrabi priložnost in zruši režim.

ZDA in Izrael sta v soboto (na začetek delovnega tedna v muslimanskih državah), 28. februarja, začela z usklajenimi obsežnimi zračnimi napadi na Iran. Ameriškemu delu operacij pod imenom »Operation Epic Fury« sledijo paralelne operacije Izraela. Glavni cilji teh operacij so iranski jedrski in raketni program, vojaška infrastruktura, vojna mornarica in vodstvo iranskega režima.

Namen operacij je po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa preprečiti jedrsko oborožitev Irana, omogočiti spremembo režima v državi in nevtralizirati grožnje od Irana vodenih in financiranih terorističnih enot tako v bližnjevzhodni regiji kot tudi po svetu. Predsednik Trump je v nagovoru kmalu po sprožitvi operacije le-to opisal kot večtedensko (potencialno »štiri tedne ali manj«); v času pisanja tega prispevka (ponedeljek, 2. marca) še vedno poteka.

Iran se za napade maščuje z raketnimi in dronskimi napadi po celotni regiji, še posebno po državah na območju Perzijskega zaliva. Spopad se je tudi razširil na boje med (od Irana financirano in usmerjano) teroristično skupino Hezbolah in Izraelom na območju Libanona.

