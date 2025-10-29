V tiskani izdaji Demokracije preberite: Trump, Izrael in Gaza

Piše: mag. Tadej Ian

Ameriški predsednik Trump se je namenil, da bo dosegel mir v Gazi in v Ukrajini. In v Gazi ga je že. V tem prispevku bomo osvetlili logiko, ki se skriva za njegovimi ukrepi oz. ravnanji v povezavi z Gazo, prihodnjič pa bomo govorili o njegovih genialnih taktikah, s katerimi poskuša iz slabše pozicije, ki jo je podedoval od svojega predhodnika Bidna, nadigrati ruskega predsednika Putina.

Še posebej na levici ponižujejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker uporablja do sedaj netipične diplomatske metode, zaradi katerih se tradicionalistični diplomati zgražajo. Toda čas prinaša spremembe, ki zahtevajo prilagoditve. Tisti, ki se prvi prilagodijo, na podlagi teh svojih prilagoditev obveljajo za genialne in tudi žanjejo uspehe. Prav to se zdaj dogaja s predsednikom Trumpom, ki za reševanje problemov v Gazi in Ukrajini uporablja inventivne diplomatske taktike. Kdor ne razume oz. noče razumeti Trumpa, se ne zaveda, da je Trump kljub svoji bučni in včasih celo nekoliko neotesani retoriki predvsem človekoljub, ki ga gane človeško trpljenje. To je pogosto razbrati iz njegovih izjav, denimo iz tiste, ko si je vzel čas in dolgo govoril o tragediji izgube mladih življenj v vrstah ne le ukrajinskih, pač pa tudi ruskih vojakov. Pri tem seveda ne gre le za Trumpovo humanost, pač pa tudi za to, da je on predvsem poslovnež in ne toliko politik. Kot poslovnež se zaveda človekovega potenciala, ki ga v trenutku vzame vojna in onemogoči, da bi človek dal svoj prispevek k razvoju družbe.

Trumpovo razumevanje Gaze

Nekdo, ki mu je uspelo v poslu in je postal milijarder ter bil potem celo dvakrat izvoljen za ameriškega predsednika, mora imeti nadpovprečno inteligenco in nadpovprečno razumevanje človeških značajev in razmišljanja ljudi. To za Trumpa kajpak vse velja. Tak človek, kot je Trump, ki v politiki uspeva kljub pričakovanjem vseh tistih, ki ne razumejo, da je s spremembo sveta v zadnjih desetletjih prišlo tudi do spremembe stoletnih zakonitostih na področju mednarodnih odnosov in še posebej diplomacije, gleda stvari takšne, kot so, torej prizemljeno in nadvse realistično. Najboljši dokaz za to je mir, ki je nastal v Gazi in za katerega je absolutno zaslužen Trump: kjer ni uspelo nikomur drugemu, je uspelo prav njemu.

