V tiskani izdaji Demokracije preberite: Tretja obletnica prihoda Goloba na oblast: v znamenju koalicijskega delirija

Piše: Gašper Blažič

Premier Robert Golob je po treh letih svoje vlade sporočil, da ne namerava odstopiti in da predčasne volitve ne pridejo v poštev. Očitno je prepričan, da ga bodo tudi botri pustili pri miru do rednih volitev, ki naj bi mu prinesle – tako misli – še en mandat.

Nič čudnega, da je v zadnjem času po kuloarjih zakrožila novica o skorajšnji poroki med Robertom Golobom in Tino Gaber – seveda pompozni, približno na ravni britanske kraljeve družine in z veliko medijsko publiciteto. Težko je reči, ali je to samo govorica, ki jo je nekdo lansiral nalašč, dejstvo pa je, da nas čaka precej dramatična jesen, tudi zato, ker se skuša v dogajanje vmešati Vladimir Prebilič.

Sprenevedavi odgovori vladne trojice

Ob tretji obletnici nastopa vlade je bila tiskovna konferenca v vladnem tiskovnem središču, izkazalo pa se je, da si – razen redkih izjem – predstavniki medijev niso upali postavljati neprijetnih vprašanj. Tiskovne konference se je udeležil tudi avtor vrstic, ki jih berete (čeprav ni pogost obiskovalec tiskovnih konferenc). Opazilo se je, da so predstavniki vlade in večina novinarjev na »ti«, zelo domači med seboj torej. Kakšnega posebnega učinka tiskovna konferenca ni imela, razen hvalisanja zlasti premierja Roberta Goloba, nekaj več zadržanosti Matjaža Hana, ki se je trudil dopovedovati, da bo gradil na zmagi leve sredine in da lahko Golob računa nanj tudi v novem mandatu, pa nekaj ostrine Aste Vrečko, ki je pred javnostjo potarnala zaradi težav z zdravjem in menda po tiskovni konferenci celo obiskala urgenco (o čemer so dominantni mediji pompozno poročali). Golobu in Hanu smo postavili vprašanje glede gospodarskega stanja in podatkov, da se navdušenje tujih vlagateljev nad Slovenijo zaradi visokih davčnih obremenitev vse bolj ohlaja, domače investitorje pa tako rekoč izganjajo iz države, pri čemer smo spomnili Goloba tudi na njegove kontroverzne izjave in odziv prvega moža NLB Blaža Brodnjaka, ki ga je prav v tistem času portal Necenzurirano maščevalno naskočil. No, dobili smo pod nos, da so izjave iztrgane iz konteksta, gospodarska klima pa se celo izboljšuje, saj je kakor vedno več potencialnih investitorjev, ki so pripravljeni vlagati pri nas. Nenavadno, kajti to, kar ta čas opazujemo v Sloveniji, je prizadevanje podjetij, da bi od države izsilili kakšno davkoplačevalsko subvencijo, s čimer bi zmanjšali primanjkljaj zaradi visokega davčnega bremena. No, črnilo se po vladni tiskovni konferenci še niti ni posušilo, ko je že sledilo novo »prijetno presenečenje«: dvig že tako visokih trošarin na pivo, kar bo seveda pokopalo manjše pivovarne. Očitno so se v vladi odločili, da na tak način pokrijejo izgubo, ki je nastala zaradi afere z Litijsko in z računalniki.

