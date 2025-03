V tiskani izdaji Demokracije preberite: Spet številne vladne podražitve

Piše: Vida Kocjan

V letu 2025 so se v Sloveniji podražili številni izdelki in storitve. Podražitev ne obešajo na veliki zvon, večinoma gre tudi mimo vladajoči koaliciji naklonjenih medijev, ki so v tem primeru slepi in gluhi.

Januarja je bila inflacija 2-odstotna, mesečno rast cen so namreč znižale zimske razprodaje oblačil in obutve. Zaradi sezonskih razprodaj so se oblačila pocenila za 10,5, obutev pa za 6,7 odstotka.

Hrana in brezalkoholne pijače so se samo v januarju podražile za 2,3 odstotka, cene bencina pa za 2,4 odstotka. Zaradi zimskih razprodaj smo bili na mesečni ravni sicer priča deflaciji, ki je znašala 0,4 odstotka. Na letni ravni pa so se januarja cene življenjskih potrebščin zvišale, in sicer za dva odstotka, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Storitve so se v povprečju podražile za 3,1 odstotka, blago pa za 1,5 odstotka. Največji vpliv na letno inflacijo so imele višje cene v skupinah prevoz (3 odstotki), hrana in brezalkoholne pijače (2,3 odstotka) ter restavracije in hoteli (4,8 odstotka). Alkoholne pijače in tobak so se podražili za 3,5 odstotka, rekreacija in kultura za 2,2 ter raznovrstno blago in storitve za 2,2 odstotka.

Poleg tega so se zaradi uvedbe novega davka oz. povečanja davka na dodano vrednost (DDV) podražile sladke in energijske pijače, kar je dodatno obremenilo družinske proračune.

Zdravstveni prispevek višji za 6,2 odstotka

Poleg tega so se zvišali nekateri davki in prispevki. Obvezni zdravstveni prispevek, pred vladno spremembo je bil to prostovoljni zdravstveni prispevek, se bo z marcem povečal za 2,17 evra mesečno. S 35 evrov na 37,17 evra mesečno, podražitev bo 6,2-odstotna.

