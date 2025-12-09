V tiskani izdaji Demokracije preberite: Soglasja in nesoglasja v času zgodovinske prelomnice

Piše: Gašper Blažič

Ali je Slovenija po referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja laže zadihala? Referendumsko dogajanje je pokazalo, da je globoka država vendarle premagljiva, čeprav je bilo na referendumu doseženo relativno šibko soglasje glede tega vprašanja.

Toda dogajanje v Sloveniji je v marsičem odvisno tudi od globalne geopolitike. Vpliv naše države nanjo je sicer zanemarljiv, ne povsem ničen – to se navsezadnje kaže, če primerjamo delovanje dosedanjih vlad, zlasti na področju zunanje politike, saj se sedanja vlada vede, kot da je zelo pomemben globalni igralec, zlasti pri podpori Palestini. A kaj ko je mednarodno medijsko zanimanje za naše sedanje vladne predstavnike v Bruslju praktično neopazno.

Soglasja in nesoglasja

Na vprašanja in dileme v zvezi z zgodovinskim trenutkom, v katerem smo se znašli, so skušali odgovoriti sogovorci na javni tribuni »Soglasje in nesoglasje v zgodovinskem trenutku«, ki jo je le dan po referendumu v prostorih univerze Alma Mater Europaea (AME s sedežem v mariborskem Andreanumu) organizirala Katedrala svobode v sodelovanju z gostiteljem. Trojici sogovorcev – to so bili profesor dr. Žiga Turk, dolgoletni diplomat dr. Dimitrij Rupel in zdravnik mlajše generacije Federico Potočnik – se je pridružil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

