V tiskani izdaji Demokracije preberite: Se trgovinska vojna umirja?

Piše: Bogdan Sajovic

Začasna umiritev trgovinske vojne. Optimizem glede zgladitve razpoke v odnosih med ZDA in EU. Melonijeva se uveljavlja kot neformalna predstavnica EU v odnosih z ZDA. Trump ima težave na domači fronti. Ustavnopravna zagata se lahko spremeni v ustavno krizo.

Kot vse kaže, je v velikonočnem času prišlo do zatišja na področju trgovinske vojne. Kot smo že poročali, je ameriški predsednik Donald Trump razglasil, da bo za devetdeset dni zamrznil napovedane visoke uvozne carine na tuje blago, ki bi prišlo v ZDA. Gre za »pribitek« na osnovno desetodstotno carinsko obdavčitev, ki ga je Trumpova administracija naložila vsemu uvoženemu blagu, pribitek pa naj bi se zaračunal na blago iz tistih držav, za katere Trump meni, da »izkoriščajo Združene države«.

Zamrznitev carin ne velja za Kanado in Mehiko, ki jim je Trumpova administracija naložila 25-odstotne carine, ti pa so vrnili z uvoznimi carinami na ameriško blago. In seveda ne za Kitajsko, kjer je vzajemno dvigovanje carinskih dajatev doseglo absurdni stopnji 145 odstotkov na kitajsko blago, ki so jo uvedle ZDA, in 125 odstotkov, ki jo je na ameriško blago uvedla Kitajska.

