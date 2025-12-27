V tiskani izdaji Demokracije preberite: Še en fiasko Golobove vlade; naraščajoča inflacija in dražja hrana

Piše: Vida Kocjan

Od začetka mandata aktualne vlade (Svoboda, SD in Levica) so cene hrane narasle za približno 33 odstotkov. Slovenija je v zadnjem letu po podatkih OECD med državami EU z najvišjo rastjo cen hrane. Cene hrane v Sloveniji nenormalno naraščajo tudi ali pa predvsem zaradi vlade Roberta Goloba.

Oktobra 2025 so se cene hrane v Sloveniji zvišale za 6,8 odstotka (na letni ravni), novembra pa za okoli 5 odstotkov. V primerjavi z drugimi državami EU cene hrane v Sloveniji nenormalno naraščajo. Za primerjavo, v Nemčiji je bila v zadnjem letu rast cen hrane 2-odstotna, v Franciji 1,4-odstotna, v Italiji 2,5-odstotna, v Sloveniji pa 6 do 6,8-odstotna. Tudi v Evropi kot celoti je rast cen hrane nižja, okoli 3-odstotna. Slednje pomeni, da je rast cen hrane v Sloveniji približno dvakratna v primerjavi z drugimi državami. To pa je podatek, ki nas močno skrbi.

Slovenija z najhitreje rastočimi cenami hrane v EU

Na to, da najnovejši podatki Organizacije za sodelovanje in razvoj (OECD) za Slovenijo niso spodbudni, je v začetku prejšnjega tedna v okviru poslanskih vprašanj Roberta Goloba, predsednika vlade, opozorila tudi Suzana Lep Šimenko (SD). Poudarila je, da podatki OECD kažejo neljubo resnico, da ima Slovenija najhitreje rastoče cene hrane v Evropski uniji. Dodala je, da je inflacija v mandatu vlade pod vodstvom Roberta Goloba narasla za več kot 20 odstotkov, medtem ko so se cene hrane dvignile za kar 33 odstotkov. Opozorila je še, da se poleg hrane zvišujejo tudi cene stanovanj, energentov, storitev, oblačil in obutve. To je vsega tistega, kar najbolj potrebujejo Slovenke in Slovenci, slovenska gospodinjstva.

