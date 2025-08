V tiskani izdaji Demokracije preberite: Proti zastrupljanju bolnikov!

Piše: Petra Janša

Še preden so poslanci DZ prejšnji četrtek po izglasovanem vetu DS znova potrdili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so se z javnim pismom oglasili tudi v Slovenski medicinski akademiji, ki omenjenemu zakonu odločno nasprotuje.

Opozorili so, da omenjeni zakon samomor z asistenco predvideva kot novo vrsto zdravstvene storitve v okviru javnega zdravstva in nalaga osebnemu ali nadomestnemu zdravniku ter psihiatru zadolžitve, ki niso bile prej dogovorjene z zdravstveno stroko in s strokovnimi združenji. V Slovenski medicinski akademiji tako ostajajo pri stališču, da je zakon nedomišljen in na neprimeren način posega v odnose med bolnikom in zdravnikom. Ob tem pa pozivajo k okrepitvi paliativne oskrbe kot alternative, ki bolnikom zagotavlja dostojanstvo in sočutje ob koncu življenja, namesto uzakonitve pomoči pri samomoru.

Opozorila Slovenske medicinske akademije

»Zdravniki se opredeljujemo do zakona na nepolitični, nestrankarski, neverski, poklicno avtonomni način in ne dovolimo, da bi nam zaradi izraženih stališč kdorkoli pripisoval drugačno kot le zdravniško-deontološko stališče, podprto z mednarodnimi predpisi, ki urejajo dolžnosti določenega poklica,« so zapisali v sporočilu za javnost. Med temeljnimi načeli zakona je izpuščeno načelo spoštovanja avtonomije zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, so opozorili. Poklicna avtonomija po navedbah Slovenske medicinske akademije predstavlja temelj strokovne odgovornosti, ki jo pri zdravnikih določajo tudi sprejeta etična načela, ki glede evtanazije in pomoči pri samomoru izhajajo iz mednarodnih dokumentov, kot je Ženevska deklaracija Svetovnega zdravniškega združenja (World Medical Association (WMA)), ki je bila prvič sprejeta na Generalni skupščini leta 1948 in kasnejših posodobitev stališč Etične komisije WMA (Ethical Committee WMA). »Slovenska medicinska akademija ugotavlja, da sedanje besedilo zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja kljub drugačnim obljubam zakonodajalca ohranja zdravnika v centru zakonske procedure kot pomočnika pri samomoru sočloveka, česar večina zdravnikov ne sprejema, saj je pomoč pri samomoru v nasprotju z zdravniško etiko in deontologijo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!