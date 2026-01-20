V tiskani izdaji Demokracije preberite: Posledica Golobove politike: Neto plače in pokojnine realno nižje

Piše: Vida Kocjan

Neto plače zaposlenih pri pravnih osebah (v gospodarstvu) so se v času Golobove koalicije (Svoboda, SD in Levica) realno znižale. Posledično so v čedalje težjih razmerah tudi upokojenci. Edino zaposleni v javnem sektorju naj bi bili na boljšem, pa še to je vprašanje, če vsi. Vlada zavaja, da so bruto plače višje, pri tem pa zamolčijo, za koliko so ljudi prikrajšali zaradi višjih davkov in prispevkov.

Slovenija je v letu 2025 po opozorilih fiskalnega sveta ustvarila 1,7 milijarde evrov primanjkljaja državnega proračuna. Po zamislih zdajšnje vladajoče koalicije naj bi se javnofinančni primanjkljaj v prihodnjih dveh letih še povečeval, na približno 2,1 milijarde evrov letno. In to kljub zvišanju davčnih obremenitev.

Brezglavo zapravljanje vladajoče elite narašča. Podatki pa kažejo, da se kljub zvišanju davčnih stopenj zmanjšujejo proračunski prilivi iz trošarin in davka od dohodkov pravnih oseb. Prihodki se torej znižujejo, davčno obremenjevanje gospodarstva in prebivalstva terja svoj davek.

Nasprotno pa se povečujejo javnofinančni odhodki. Najbolj in zelo hitro se povečujejo stroški dela, financirani iz državnega proračuna. Zgolj v letu 2025 so bili ti, glede na leto 2024, višji za 600 milijonov evrov. To pomeni, da je bilo lani za plače v javni upravi porabljeno 14,1 odstotka več denarja kot leto pred tem.

Takoj udarili po žepih zaposlenih

Vendar pa neto plače niso zrasle toliko, kot se je povečala masa plač. Zdajšnja vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica), za katero državljani čedalje bolj upajo, da se poslavlja za vedno, je takoj po imenovanju leta 2022 izničila takratno dohodninsko zakonodajo. Po takrat veljavnem zakonu bi se splošna davčna olajšava postopoma letno povečevala. To pomeni, da bi bila neto plača vsako leto višja. V letu 2025 bi vsak zaposleni prejel že eno neto plačo več. Golobovi so dodatno sprejeli še sklep, da se dohodninska lestvica v letu 2023 ne bo usklajevala.

