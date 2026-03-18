V tiskani izdaji Demokracije preberite: Pomembna zmaga Štepanjskega naselja nad Jankovićevo prometno tiranijo

Piše: Andrej Sekulović

V Ljubljani prebivalci Štepanjskega naselja slavijo začasno zmago nad Jankovićem. Sodišče je zadržalo izvajanje novega parkirnega režima, ki je ljudem povzročal velike preglavice. Občina naj bi se pritožila na začasno odredbo, končni razplet po znan, ko bo sodišče sprejelo dokončno odločitev.

Poročali smo že o uporu prebivalcev Štepanjskega naselja v Ljubljani proti županu Jankoviću zaradi parkirnega režima, ki ga je občina uvedla januarja. Občina je namreč uvedla plačljivo parkiranje, dovolilnice za stanovalce, kazni za nepravilno parkiranje in odvoz vozil. Vse to je povzročilo prometno nočno moro v naselju, saj je že tako slabo stanje glede parkiranja zaradi premajhnega števila parkirnih mest še poslabšalo. Civilna iniciativa Štepanjsko naselje je zato zahtevala sklic zbora občanov ter vložila dve tožbi proti Mestni občini Ljubljana zaradi poseganja v lastninske pravice in način uporabe soseske. Napetosti so se še povečale, ko je neznanec poškodoval tri parkomate, kar je župan označil za vandalizem, hkrati pa je dejal, da občina od novega režima ne bo odstopila. Prebivalci menijo, da v soseski primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest, medtem ko je občina napovedala precej manjše število dodatnih parkirišč.

