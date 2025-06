V tiskani izdaji Demokracije preberite: ozadje operacije Pajkova mreža ali kako so Ukrajinci presenetili Ruse

Piše: Andrej Sekulović

Ukrajina je globoko v notranjosti Rusije uspešno izvedla napad. Droni, skriti v tovornjakih, so uničili večje število strateških bombnikov. Mednarodna skupnost je zadržana, Kremelj napoveduje povračilne ukrepe. Mirovna pogajanja v Carigradu se nadaljujejo.

Rusijo je zgodaj zjutraj prvega junijskega dne presenetil drzen napad Ukrajine. Šlo naj bi za enega pomembnejših napadov v zdajšnji vojni, ki naj bi terjala že več več kot poldrugi milijon življenj med vojaki in civilisti na obeh straneh. Operacija Spiderweb ali Pajkova mreža naj bi bila tudi strateška prelomna točka v izvajanju vojaških akcij. Ukrajina je namreč sprožila množičen napad z brezpilotnimi letalniki ali droni, ki je dosegel cilje globoko v notranjosti ozemlja Putinovega carstva. Nekateri analitiki ocenjujejo, da gre za najuspešnejši ukrajinski napad na rusko letalstvo od začetka vojne leta 2022.

Cilj napada je bil oslabiti strateško zračno moč Rusije

V sodelovanju z vojsko in njenimi strokovnjaki je operacijo Pajkova mreža načrtovala ukrajinska varnostna služba SBU. Priprave naj bi bile trajale dobrih 18 mesecev. Droni so bili namreč skriti v tovornjakih, ki so bili parkirani v bližini ruskih vojaških letališč. Iz teh tovornjakov je bilo na dan napada izstreljenih po nekaterih podatkih 117 in po drugih 120 dronov, ki so kot »kamikaze« poleteli proti različnim ruskim letalskim oporiščem. Šlo je za pet ključnih letalskih baz: Belaya, Dyagilevo, Ivanovo-severny, Olenya in Ukrainka, ki naj bi bile glavna oporišča za strateške bombnike, kot so Tu-95, Tu-160B in Tu-22M. Prav slednji so bili glavna tarča z eksplozivom opremljenih dronov, ki pa so ciljali tudi zračne nadzorne sisteme A-50. Ukrajinska SBU trdi, da je bilo v napadu poškodovanih ali uničenih celo 41 ruskih vojaških letal, kar naj bi predstavljalo tretjino ruskega strateškega letalstva. Operacija je pomembna predvsem zato, ker so droni dosegli tarče, ki so bile več kot tisoč kilometrov v notranjosti Rusije, kar pomeni, da je šlo za uspešno izveden napad daleč od fronte.

