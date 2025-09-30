V tiskani izdaji Demokracije preberite: Novi pretresljivi pričevanji o ukradenih otrocih

Piše: Petra Janša

Preiskovalna komisija o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok je v mesecu septembru nadaljevala z delom – do sedaj je opravila 28 rednih in 6 nujnih sej. Na seji 12. septembra smo lahko slišali dve novi pretresljivi zgodbi.

Spomnimo. Po trditvah različnih skupin in organizacij je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja na območju nekdanje Jugoslavije potekala trgovina z dojenčki, pri čemer naj bi bilo prodanih več kot 20 tisoč novorojenčkov. Kot smo že pisali, se zelo organizirano in odločno s tem ukvarjata dve srbski društvi, kjer so že obravnavali več deset primerov, povezanih s Slovenijo. O domnevnih krajah dojenčkov so prvič javno govorili na Komisiji DZ za peticije in človekove pravice, in sicer 18. maja 2023. Tam je pobudnica razprave Simona Šeremet Kalanj, ki pomaga materam, ki sumijo, da njihovi novorojenčki niso umrli, pač pa so bili ukradeni, govorila o grozljivih domnevah. »Vsem je skupno to, da jim je bilo v porodnišnici rečeno, da je dojenček umrl, saj ste še mlade, boste še rodile. Nobena od mamic ni videla trupla dojenčka niti ne vedo, kje je otrok pokopan. Tisti, ki želijo nekako ustaviti to zadevo, so nam seveda rekli, da je to bila takrat praksa, ampak ne bo držalo. Veste, otrok, ki je rojen z dvema kilogramoma ali s tremi, ni patološki odpadek. In seveda ga tako niso nikoli obravnavali,« je takrat dejala medicinska sestra, zastopnica mater, danes pa tudi predsednica društva Izgubljeni otroci Slovenije Simona Šeremet Kalanj.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!