V tiskani izdaji Demokracije preberite: Laži in koalicijsko razmetavanje denarja, dolgotrajna oskrba jih ne zanima

Piše: Vida Kocjan

Minister Simon Maljevac s svojimi lažmi meče pesek v oči ljudem, ki bodo v prihodnje potrebovali storitve dolgotrajne oskrbe. Resnično dogajanje je daleč od pričakovanj in obljub tako ministrstva kot koalicije pod vodstvom Roberta Goloba. Slednja je uzakonila nov davek za dolgotrajno oskrbo, katerega namen je samo polnjenje državnega proračuna, da denar lahko razmetavajo za druge stvari, tudi za nevladnike in nezakonite migrante.

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je uvedla nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, plačevati pa ga morajo vsi zaposleni, upokojenci, kmetje in samostojni podjetniki obvezno od 1. julija 2025. Področje spada pod pristojnost novoustanovljenega ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi nekdanji levičarski politični aktivist Simon Maljevac, tudi ustanovitelj Inštituta 8. marec. Na ministrstvu je več kot sto zaposlenih, ki pa jim vse do danes ni uspelo vzpostaviti delovanja sistema.

Poslanka Karmen Furman (SDS) je v nedavnem intervjuju za Demokracijo dejala, da so pilotni projekti vlade celo pokazali, da bodo brez potrebne dolgotrajne oskrbe kljub plačilu novega prispevka ostali tudi nekateri, ki jo danes že prejemajo v drugi obliki, saj je vstopni prag za pomoč postavljen previsoko. »Povsem načrtno pa so ob sprejemanju zakona iz sistema oskrbovalcev črtali tudi upokojence, pa čeprav ti v praksi najpogosteje izvajajo oskrbo na domu,« je dodala. Na to pomanjkljivost so v poslanski skupini SDS večkrat opozorili tudi s predlogi popravkov zakonodaje. Opozorila je, da je bil zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet po hitrem postopku, brez ustreznega socialnega dialoga, namen pa je bil polnjenje državnega proračuna.

