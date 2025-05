V tiskani izdaji Demokracije preberite: Kanal C0: Ponavljajoči se pritiski vladajočih in policije

Piše: Vida Kocjan

Kanal C0 pomeni za Ljubljano veliko nevarnost. Po s fekalijami onesnaženi pitni vodi na območju ljubljanskega Maximarketa je to zdaj jasno že tudi največjim nejevernim Tomažem oziroma največjim podpornikom ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Ne glede na to si Janković še naprej na vse načine prizadeva za graditev kanalizacijskega voda, imenovanega kanal C0, prek ljubljanskega vodonosnika.

S pomočjo Gibanja Svoboda, Goloba in policije

Mestna občina Ljubljana z županom Jankovićem na čelu in z asistenco policije poskuša na vse načine priti do gradbenega dovoljenja za dokončanje kanala C0. Še več, pripravljajo se celo na nov poskus prevzema spornih zemljišč, na katerih bi lahko uresničili svoje namere.

Na to je konec aprila opozorila poslanka Anja Bah Žibert (SDS), predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri graditvi povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika na Ljubljanskem polju. Sporočila je, da se vrstijo še dodatni nesprejemljivi pritiski na državljane, ki jih je župan Janković neustavno razlastil. Ti so poiskali pravico na Ustavnem sodišču RS in s pritožbami uspeli. Janković pa še kar vztraja pri svojem, za odločitev ustavnih sodnikov se ne zmeni. Očitno je prepričan, da je nad njim samo še modro nebo.

Anja Bah Žibert je konec aprila javnost seznanila, da tudi notranji minister Boštjan Poklukar (Golobov izbranec) oziroma policija ne popuščata in nadaljujeta s pritiski na lastnike zemljišč. Sedaj jih obravnavata celo kot osumljence kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja.

