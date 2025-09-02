V tiskani izdaji Demokracije preberite: Gospodarstvo ječi pod Golobovo neosocialistično vlado

Piše: Vida Kocjan

Slovenija se sooča z upadom industrijske proizvodnje, s slabim črpanjem evropskih sredstev in z visokim davčnim primežem, ki negativno vplivajo na konkurenčnost in investicije. Vlada je obljubljala številne reforme, teh pa ni od nikoder.

Vladajoči se hvalijo z visoko zaposlenostjo, vendar je ta rezultat povečanega zaposlovanja v javnem in ne realnem sektorju.

Dejstva so neizprosna: Zaostajamo

Slovensko gospodarstvo zaostaja za evropskim povprečjem, soočamo se z upadom industrijske proizvodnje, visokim proračunskim primanjkljajem in s povečanim zadolževanjem države. Proračunske izdatke povečuje rast javnega sektorja, več zaposlenih v njem in višje plače. Vse to bremeni zasebni sektor, ki se sooča z upadom produktivnosti. Hkrati je črpanje evropskih sredstev katastrofalno slabo, Slovenija je med 27 državami članicami na zadnjem mestu.

Golobova vlada sicer poudarja rekordno nizko brezposelnost, 37-odstotno. V drugem četrtletju 2025 je bilo sicer zaposlenih skoraj 1,1 milijona ljudi, vendar je to tudi zavajajoč podatek, saj je rast zaposlenosti povezana z javnim sektorjem, medtem ko zasebni sektor stagnira.

Priča smo tudi politiki vladajoče koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica), ki spodbuja odliv kapitala in talentov. Visoki davki, birokratske ovire in velika negotovost odvračajo tako domače kot tuje investitorje.

