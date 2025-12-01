V tiskani izdaji Demokracije preberite: Gospodarska rast pod Golobovo vlado upada

Piše: Vida Kocjan

Leta 2021, ko je vlado vodil Janez Janša, je bila Slovenija z realno rastjo bruto domačega proizvoda v višini 8,2 odstotka druga najboljša med 38 državami OECD. Bili smo tudi med gospodarsko najhitreje rastočimi državami v EU, saj je bilo povprečje 5,4, v državah z evrom pa 5,1 odstotka. Ko pa je vodenje vlade 1. junija 2022 prevzel Robert Golob, Slovenija gospodarsko nazaduje. Stanje postaja vse bolj kritično. Nadpovprečno visoka je tudi inflacija.

Slovenska vlada je prejšnji teden iz Bruslja prejela dvojno klofuto. Ne ene, ampak dve. Iz Evropske komisije in Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Prva je napoved gospodarske rasti za leto 2025 prepolovila, na 1 odstotek torej, IMF pa je samo po enem mesecu napoved znižal za 0,3 odstotne točke. Napovedujejo nam 0,8-odstotno gospodarsko rast.

Dvojna klofuta

Evropska komisija je v svoji jesenski gospodarski napovedi Sloveniji za leto 2025 pričakovano gospodarsko rast prepolovila. Namesto dveh odstotkov bo ta letos samo enoodstotna. En odstotek gospodarske rasti pa je samo polovica tega, kar so nam napovedali maja in tudi manj od jesenske napovedi novembra 2024, ko so za Slovenijo pričakovali 2,5-odstotno rast.

Hkrati smo bili klofute deležni od IMF. Sporočili so, da se bo slovenski bruto domači proizvod (BDP), ki je kazalnik gospodarske rasti, letos povečal samo za 0,8 odstotka, kar je še manj od napovedi Evropske komisije, ki je 1 odstotek.

