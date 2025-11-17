V tiskani izdaji Demokracije preberite: Golobova vlada nas po novem zadolžuje tudi na Kitajskem

Piše: Vida Kocjan

»Slovenija, članica EU in Nata, se zadolžuje na Kitajskem, preganja Izrael in na vrh slovenskega gospodarstva Gospodarska zbornica Slovenije vabi ruskega propagandista,« je pred kratkim na omrežju X zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS). V nadaljevanju je dodal, da zahodna veleposlaništva »vsa po vrsti pošiljajo začudena vprašanja, ali se niso spet znašli v ostanku nekdanje SFRJ«.

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba načrtuje prvo zadolžitev na kitajskem trgu. Leta 2026 naj bi izdali tako imenovane obveznice panda v vrednosti do 5 milijard juanov (okoli 608 milijonov evrov). Te obveznice bi kupile kitajske banke in skladi, kar pomeni, da bi Slovenija najela posojilo pri Kitajcih.

Klemen Boštjančič, finančni minister /Gibanje Svoboda) in podpredsednik vlade, načrte v javnosti utemeljuje z željo po »razširitvi baze vlagateljev« v času trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. V resnici pa pri tem ne gre za »vlagatelje«, pač pa za posojilodajalce, ki jim bo Slovenija v zameno za posojeni denar izdala vrednostne papirje, državne obveznice kot jamstvo za vračilo.

Tega doslej nismo poznali

Gre za nenavadno in doslej neznano prakso slovenske politike, saj je ves čas veljajo, da je najugodnejše najemanje posojil v valuti, ki jo uporabljamo tudi v državi. To je v evrih. Slovenija je del evroobmočja, večina finančnih ministrov si je doslej prizadevala javni dolg optimizirati v evrih. Večina dolga je tako v evrih, le manjši del v ameriških dolarjih.

