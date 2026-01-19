V tiskani izdaji Demokracije preberite: Demokracija in tehnologija: Volilni procesi v dobi tehnološkega napredka

Piše: Andrej Sekulović

Inštitut dr. Jožeta Pučnika je 9. januarja v Ljubljani priredil mednarodno konferenco »Demokracija in tehnologija«, ki se je odvila v konferenčni dvorani hotela Grand Plaza. Na dogodku so poleg slovenskih spregovorili tudi ugledni tuji gostje.

Namen konference je bil spodbuditi razpravo o tehnoloških inovacijah, sploh v luči umetne inteligence in vse večje prisotnosti spletnih tehnoloških orodij. Udeleženci so se spraševali, kako bo nova tehnologija vplivala na stare demokratične procese, integriteto volitev in dostopnost demokratične udeležbe. Prav tako so govorili o naraščajočem vplivu družbenih medijev, ki so postali tudi orodje političnih kampanj ter oblikujejo komunikacijo med volivci in kandidati ter samo javno mnenje. Čeprav tehnologija prinaša številne ugodnosti, obenem pomeni tudi nove nevarnosti, od volilnih prevar in manipulacij do dezinformacij in cenzure. O vseh teh izzivih so spregovorili domači in tuji strokovnjaki. Ob začetku konference so se zvrstili pozdravni nagovori dr. Andreje Valič Zver, direktorice IJP, Sofie Solemacher van der Vegt, direktorice Krščansko-demokratskega inštituta iz Budimpešte, Tomáša Kulmana, direktorja Patrimonium Sancti Adalberti iz Prage, in predsednice sveta IJP mag. Ive Pučnik Ozimič. Zatem je na oder stopil prvak opozicije in nekdanji predsednik treh slovenskih vlad Janez Janša, ki je imel uvodni govor. Sledil je panel, ki ga je vodil dr. Žiga Turk, gostje pa so bili publicist Alejandro Peña Esclusa iz Latinske Amerike, madžarski poslanec Evropskega parlamenta iz vrst Patriotov za Evropo András László, profesor in publicist dr. Matevž Tomšič ter dr. Niko Gamulin, znanstvenik in strokovnjak za umetno inteligenco.

