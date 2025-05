V tiskani izdaji Demokracije preberite: Ali Avstrijcem grozi izumrtje?

Piše: Andrej Sekulović

Po zadnjih podatkih urada svetovalke mesta Dunaja za izobrazbo Bettine Emmerling iz vrst liberalne stranke Neos so otroci muslimanske veroizpovedi postali največja verska skupina v mestnih osnovnih in srednjih šolah.

Združeni narodi opredeljujejo genocid v petih točkah, med njimi pa je tudi ta: »Naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja.« Po tej definiciji bi lahko trdili, da so danes evropski narodi podvrženi tihemu genocidu v obliki velike demografske zamenjave. Na tem področju so najbolj zaskrbljive statistike glede mladoletnega in mlajšega prebivalstva. Če hočemo okusiti resnični multikulturalizem, nam ni treba potovati v Pariz ali London, temveč se lahko zapeljemo do Dunaja, nekdanje prestolnice mogočnega imperija, ki se spreminja v pandemonij ljudstev in jezikov. Dunaj je bil sicer kot prestolnica cesarstva vedno precej svetovljansko mesto, a sedaj ne slišimo na njegovih ulicah le različnih evropskih jezikov, temveč se srečujemo s temnimi obrazi tujcev iz daljnih dežel in celin.

Islam najbolj razširjena religija v šolskih klopeh

Še lani je delež muslimanskih učencev znašal 39,4 odstotka, sedaj pa je presegel 40 odstotkov. V dunajskih šolskih klopeh sedi namreč kar 41,2 odstotka muslimanov in muslimank. Objavljeni podatki sprožajo pri naši sosedi vročo javno razpravo o raznolikosti, islamizaciji in multikulturnosti. V raziskavo je bilo vključenih približno 112.600 otrok iz osnovnih in srednjih šol, pa tudi iz šol za otroke s posebnimi potrebami in politehnične šole.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!