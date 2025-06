V tiskani izdaji Demokracije preberite: Afera Euronatura ali ko na sodiščih zmaguje korupcija

Piše: Andraž Grad

Razkrivamo primer, ki kaže, naj bi v Sloveniji na številnih področjih obstajala korupcija. Na sodiščih, v upravnih enotah, celo na policiji naj bi imele od zakonov in pravice večkrat večjo težo sorodstvene vezi in politične opredelitve.

Gre za primer podjetja Euronatura, d. o. o., iz Šempasa, ki sta ga vodila zakonca Niko in Bruna Remec. Ker sta sprva najela in zatem kupila poslovne prostore podjetja Makriss, d. o. o., lastnika katerega naj bi bila Silvestra in Miran Mladovan, sta se znašla v vrtincu sodnih težav, ki so jima načele zdravje in zaradi katerih sta na koncu nehala poslovati. A pravici še ni bilo zadoščeno, saj postopki trajajo že več let. Ta čas sta zaradi vseh krivic pripravljena celo tožiti državo. Euronatura, d. o. o., je podjetje, ki se je ukvarjalo s transportom in prodajo sadja, sadjarstvom in kmetijstvom. Sprva je imelo prostore na Prvomajski ulici v Novi Gorici, a je zaradi dobrega in uspešnega poslovanja kmalu začelo iskati večjo halo. Tako je Niko Remec najel večji prostor na naslovu Vinka Vodopivca 22. Kot nam je razložil, ni poznal lastnikov ali vedel, kdo so. Zaradi tega se tudi ni zavedal, da bosta zaradi tega z ženo imela velike preglavice, ki še danes trajajo. Potem ko so nekaj časa poslovali na novem naslovu, je nekega dne, kot je dejal, nenadoma prišla policija in vse zaprla s policijskim trakom. Kasneje je izvedel, naj bi bil obisk mož v modrem posledica dolgov nekdanjih lastnikov in domnevno celo pranja denarja. Podjetje Makriss, d. o. o., naj bi se bilo namreč znašlo v stečaju.

»Smejali so se in nam kazali sredince«

Objekt Euronature je šel kmalu na dražbo in Niko Remec ga je kupil. Takrat pa so se začele nove težave. Ko so gradili nov salon, jih prejšnji najemniki in sosedje sploh niso vprašali o tem, čeprav so somejaši. Ker naj bi bili toaletni prostori, kurilnica in kuhinja povezani s stavbo, ki sta jo kupila zakonca Remec, naj bi nekdanji lastniki hodili po njihovih prostorih. Stranke salona naj bi bile brez pardona parkirale na njihovem zemljišču, ko pa so se pritožili, saj zaradi tega tovornjaki Euronature niso imeli parkirnih prostorov, naj bi bili prejšnji lastniki začeli svoje stranke ščuvati proti njim, češ da naj jih prijavijo policistom zaradi napada. Euronatura ima pet tovornjakov, ki seveda potrebujejo prostor za parkiranje in razlaganje. Tudi ko sta Niko in Bruna Remec postavila opozorilne table za prepoved parkiranja, to ni pomagalo. »Če smo kaj rekli, nam je lastnica kazala sredinec«, je dejal Remec. No, ker je imel vsega dovolj, je kljub temu začel razkladati palete na tem območju, zaradi česar naj bi jih bili iz salona prijavili za motenje posesti, Remca pa sta se odzvala z vlogo tožbe za vznemirjanje lastninske pravice. Tako so se začele sodne težave. Čeprav sta prvo tožbo v Novi Gorici dobila, se je nasprotna stran pritožila na sodišču v Kopru in na koncu tudi zmagala v tožbi za motenje posesti.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!