V tiskani Demokraciji preberite: Štepanjsko naselje vstalo proti novemu parkirnemu režimu Jankovića

Piše: Andrej Sekulović

V Ljubljani je prišlo do spora med Jankovićem in prebivalci Štepanjskega naselja, ki so jezni zaradi novega režima parkiranja. Civilna iniciativa Štepanjsko naselje je vložila dve tožbi proti MOL in zahtevek za zbor občanov. Občina ne popušča in vztraja pri novem režimu.

Mestna občina Ljubljana je sredi januarja letos spremenila režim parkiranja v Štepanjskem naselju, ki velja za eno največjih stanovanjskih sosesk v prestolnici. Uvedla je plačljivo parkiranje, dovolilnice za stanovalce, ki jih bo po prvem polletju treba plačevati, ter redno odvažanje nepravilno parkiranih vozil in izdajanje plačilnih nalogov tistim, ki ne upoštevajo novega režima. To pa je močno razburilo tamkajšnje stanovalce, ki so se odločno uprli novemu parkirnemu režimu. Trdijo namreč, da je ta situacijo poslabšal, namesto da bi jo izboljšal, saj številni prebivalci nimajo več kje parkirati, obenem pa se jim izrekajo kazni in jim avtomobile odvažajo s pajki. Tako je civilna Iniciativa za Štepanjsko naselje 9. februarja na Mestno občino Ljubljana vložila zahtevek za sklic zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Pred vložitvijo so podali tudi izjavo za javnost, v kateri so poudarili, da v naselju primanjkuje kar 956 parkirnih mest, obenem pa so tudi predlagali rešitve in predstavili svojo plat zgodbe. Dva dni kasneje, 11. februarja, pa je iniciativa vložila tudi dve tožbi proti Mestni občini Ljubljana. Gre za t. i. motenjsko tožbo in za tožbo o vznemirjanju lastninske pravice zaradi novega režima uporabe soseske.

