V tiskani Demokraciji preberite: Slovenija med najslabšimi v EU po črpanju evropskih sredstev

Piše: Vida Kocjan

Slovenija je bila v letu 2025 med najslabšimi državami Evropske unije pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev iz programskega obdobja 2021–2027.

Po podatkih Evropske komisije je bila večino leta na zadnjem ali predzadnjem mestu med 27 državami članicami, z zelo nizko stopnjo izkoriščenosti. Ob koncu leta 2025 pa je počrpala zgolj 12 odstotkov izplačil iz proračuna EU, pa še od tega je bila polovica predplačil.

Kako je šlo?

Do junija 2025 je bila Slovenija na zadnjem mestu med 27 članicami EU tako po kazalnikih »dodeljena sredstva projektom« kot po porabljenih sredstvih. Do konca leta se je država na lestvici s 27. povzpela na 24. mesto, kar je zanemarljiv pospešek. Pri tem pa ni šlo za plačilo za projekte, pač pa so polovico sredstev nakazali šele v obliki predplačil. Gre za katastrofalno slabe podatke. Spomnimo. V prejšnjem programskem obdobju 2014–2020 z dodatkom dveh let, torej do leta 2022, je bila Slovenija med najboljšimi državami EU. Črpanje je bilo izredno pospešeno v letih, ko je vlado vodil Janez Janša, in je bilo stoodstotno. Dokazano je, da leve vlade denarja iz bruseljskih skladov v Slovenijo ne znajo ali pa nočejo pripeljati.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!