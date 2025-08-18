“V stranki Levica je smisel življenja počitek. To je tudi razlog, da si pogosto izplačujejo dodatke za nadpovprečno obremenjenost.”

Piše: Celjski glasnik

Redki so državljani, ki se ne spomnijo, kako sta člana Levice Nataša Sukič in Luka Mesec pozirala ob nedelu in zagovarjala pravico do odklopa.

Sedaj pa se je, kot kaže, tej propagandi pridružila tudi Nika Kovač, ki ljudi prepričuje kako je počitek upor. Hkrati pa govori kako nas neoliberalizem sili v delo in nam ne dovoli dovolj svobode ter prostega časa.

Pri vsem tem je najbolj bizarno, da nas o pravici do počitka oziroma odklopa prepričujejo tisti, katerih delovne navade so zelo vprašljive, in bi bilo zelo zanimivo videti, kaj imajo na tem področju za pokazati. Vendar pa to ni ovira, da nas ne bi prepričevali, kako si tudi oni zaslužijo počitek in odklop.

Je pa zelo zanimiva izjava uporabnika socialnega omrežja, ki ima o takšnem ravnanju posameznikov zelo zanimivo mnenje: “V @strankilevica je smisel življenja počitek. To je tudi razlog, da si pogosto izplačujejo dodatke za nadpovprečno obremenjenost. Za takšno parazitiranje potrebujejo pasivne prihodke, ki jih ostali državljani, predvsem podjetniki, poznamo pod imenom “davki in prispevki”.”