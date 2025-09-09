V reviji Demokracija preberite: Vladajoča tranzicijska levica finančno podpira Palestince, slovenski narod pa davčno privija! Domačih problemov ne vidijo!

Avtor: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba se v pomanjkanju idej in predvsem sposobnosti ter kompetenc ukvarja le še z neobstoječo državo Palestino in s financiranjem tamkajšnjih teroristov, ki želijo izbrisati Izrael z obličja zemlje. Na težave domačih ljudi zavestno pozabljajo. Pravzaprav jim je za ni mar.

Promet stoji, ljudje umirajo zaradi pomanjkanja zdravstvenega varstva, vsak mesec dobimo nove davke, kupna moč se evidentno zmanjšuje, inflacija je nad evropskim povprečjem, izstopajo visoke podražitve hrane, gospodarska rast je komajda nad vodo, ljudje izgubljajo službe, konkurenčnost gospodarstva se zmanjšuje, nasprotno pa se javni sektor krepi, posledično tudi javna poraba, državne finance pa so v minusu.

Vendar vse to vlade Roberta Goloba ne moti, raje se ukvarjajo »s svetom« (in sami s seboj). S tem odvračajo pozornost z domačih problemov, na zunanjepolitičnem področju pa državi ne pomagajo. Z aktivistično zunanjo politiko polarizirajo domačo javnost in zmanjšujejo verodostojnost Slovenije kot nevtralnega akterja, na kar je že večkrat opozoril tudi nekdanji veleposlanik Tone Kajzer. Domače težave ostajajo nerešene.

Davki in požrešnost

Vlada Roberta Goloba je takoj po izvolitvi planila na zakone, ki jih je sprejela prejšnja, Janševa vlada. Med prvimi so spremenili zakon o dohodnini,. V Financah so zdaj izračunali, da so zaposlenemu v Sloveniji, ki prejema povprečno plačo, odvzeli 300 evrov neto plače letno. Vsak državljan si letno lahko privošči 13 odstotkov manj kot pred tremi leti. Podjetjem pa je ta vlada davčno osnovo dvignila desetkrat bolj, kot so zrasli njihovi prihodki.

Nasploh je značilnost te vlade dvigovanje davkov. To je Robert Golob pred volitvami aprila 2022 tudi obljubil, pa je več kot 400 tisoč volivcev to preslišalo. Veliko so k temu pripomogli tudi največji mediji v službi tranzicijske levice. Spomnimo. Golob je glede davkov dejal, da jih bo njegova vlada zvišala, češ kaj bi njemu nižji davki in več denarja, zapravljal bi ga za neumnosti. Poleg sprememb dohodninske zakonodaje so v novi vladi s 1. julijem 2025 uvedli nov davek za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujemo zaposleni, upokojenci, kmetje, študenti in drugi, ki delajo prek različnih pogodb. Letno se bo iz tega zbralo okoli 650 milijonov evrov, kaj bodo za to ponudili državljanom, pa vrli Golobovi ministri še ne vedo.

Še pred tem, v letu 2024, so nekdanji prostovoljni prispevek za zdravstveno zavarovanje spremenili v obveznega in znesek še povišali. Letos bodo iz tega vira pridobili dodatnih 715 milijonov evrov.

Zvišali so davčno stopnjo za sladke pijače, trošarine za alkohol in tobačne izdelke, prejšnji teden še za pogonska goriva. Po gospodarstvu in med podjetniki lomastijo kot slon v trgovini s porcelanom. Spremenili so obdavčitev samostojnih podjetnikov (normirancev) in zvišali davek od dohodkov pravnih oseb ter uvedli davek na bilančno vsoto bank in hranilnic. Na portalu Info360.si so izračunali, da bodo letni prihodki v državni proračun samo letos vsaj 1,2 milijarde evrov višji, kot so bili lani.

