V reviji Demokracija preberite: Levi aktivisti v tujino izvažajo laži po preizkušenem receptu

Piše: Petra Janša

Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP) je ostro protestiralo proti navedbam organizacije Novinarji brez meja, ki na podlagi zavajajočih informacij trdi, da novela zakona o parlamentarni preiskavi ogroža zaupnost novinarskih virov in omogoča njihovo razkritje.

Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP) je ostro protestiralo proti navedbam organizacije Novinarji brez meja (RSF). Ta na podlagi zavajajočih informacij trdi, da novela zakona o parlamentarni preiskavi ogroža zaupnost novinarskih virov in omogoča njihovo razkritje. V ZNP so izrazili resno zaskrbljenost in protest zaradi teh navedb, ki so očitno prišle iz kroga domačih levičarskih aktivistov.

ZNP zahteva popravek lažnih navedb

Zaščita novinarskih virov spada med temeljne varovalke svobode medijev, zato morajo biti tovrstne trditve natančne in utemeljene na dejanskem besedilu zakona. Po pregledu novele v ZNP niso našli nobene določbe, ki bi novinarjem nalagala razkritje virov ali preiskovalnim komisijam podeljevala takšna pooblastila. Spremenjeni 4. člen novele zakona o parlamentarni preiskavi izrecno varuje tajnost pisem in drugih občil ter nedotakljivost zasebnosti. Določba o pravni pomoči se nanaša izključno na sodelovanje sodišč in drugih državnih organov s preiskovalno komisijo. Zakon o medijih v svojem 6. členu še naprej jasno določa zaupnost vira in prepoved prisilnega razkritja. Trditev o ogrožanju novinarskih virov je zato popolnoma neutemeljena in zavajajoča. Iz ZNP so organizacijo Novinarji brez meja zato pozvali, naj ponovno preveri prejete informacije, jih primerja z dejanskim besedilom zakona ter objavi ustrezen popravek oziroma pojasnilo.

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