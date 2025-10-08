V reviji Demokracija preberite: Ameriški predsednik obtožil OZN, da ustvarja in financira množične migracije

Piše: Bogdan Sajovic

Enourni nagovor predsednika Donalda Trumpa generalni skupščini OZN JE sprožil nelagodje med navzočimi. Trump je napadel globalizem, množične migracije in okoljsko agendo. OZN je označil za spodletelo organizacijo.

Na odprtju 80. zasedanja Generalne skupščine OZN je nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Vsak predsednik ima sicer četrt ure časa za nagovor, a Trump si je vzel kar eno uro oziroma 58 minut. Na spletu so komentatorji to v šali označili kot Trumpovo maščevanje, saj so se ob njegovem vstopu v zgradbo ZN pokvarile tekoče stopnice, potem pa se je na začetku njegovega govora pokvaril še teleprompter.

Kritika Organizacije združenih narodov

Tehnične težave je Trump uporabil tudi kot iztočnico za svojo kritiko OZN: »Vse, kar sem dobil od Združenih narodov, so bile tekoče stopnice, ki so se med vožnjo navzgor ustavile ravno na sredini. Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla. A ona je v odlični formi. Oba sva v dobri formi. In potem še teleprompter, ki ni deloval. To sta edini dve stvari, ki sem ju dobil od Združenih narodov, slabe tekoče stopnice in slab teleprompter.«

Dejal je, da on opravlja delo, ki bi ga morali Združeni narodi, saj »je v osmih mesecih končal sedem vojn« vojno med Kambodžo in Tajsko, Indijo in Pakistanom, Izraelom in Iranom, Azerbajdžanom in Armenijo, Kosovom in Srbijo, Demokratično republiko Kongo in Ruando ter Egiptom in Etiopijo, in dodal, da mu pri tem OZN ni niti skušala pomagati. Nakazal je tudi, da bi si zaslužil nominacijo za Nobelovo nagrado za mir.

Govor je poudarjal Trumpovo politiko »America First (Amerika na prvem mestu), pri čemer je dal prednost domači varnosti in dvostranskim sporazumom pred multilateralizmom, hkrati pa je predlagal rešitve pod vodstvom ZDA, kot so carine in vojaško posredovanje.

Trump je v svojem nagovoru v bistvu OZN označil kot spodletelo organizacijo in izrazil dvom o njenem namenu in učinkovitosti ter jo označil za »popoln neuspeh, ki izdaja ostro formulirana pisma« brez nadaljnjih ukrepov glede vojn ali kriz. Po domače povedano, za organizacijo, ki je sama sebi namen, njene akcije, kakršnekoli so že, pa so brez haska. Dejal je tudi, da bi bilo dobro pregledati in pretehtati finančna sredstva, ki omogočajo delovanje OZN. Sredstva, ki jih mimogrede pretežno prispevajo ZDA.

OZN financira množične migracije

Trump je tudi menil, da OZN v zameno za to financiranje porablja stotine milijonov dolarjev za to, da dovaža na ameriško južno mejo množice migrantov.

Celoten članek preberite v reviji Demokracija!