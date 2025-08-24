V resnici vlade dolgotrajna oskrba sploh ne zanima, zanimajo jo le naše denarnice

Piše: Vida Kocjan

Minister Simon Maljevac s svojimi lažmi meče pesek v oči ljudem, ki bodo v prihodnje potrebovali storitve dolgotrajne oskrbe. Resnično dogajanje je daleč od pričakovanj in obljub tako ministrstva kot koalicije pod vodstvom Roberta Goloba. Slednja je uzakonila nov davek za dolgotrajno oskrbo, katerega namen je samo polnjenje državnega proračuna, da denar lahko razmetavajo za druge stvari, tudi za nevladnike in nezakonite migrante.

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je uvedla nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, plačevati pa ga morajo vsi zaposleni, upokojenci, kmetje in samostojni podjetniki obvezno od 1. julija 2025. Področje spada pod pristojnost novoustanovljenega ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi nekdanji levičarski politični aktivist Simon Maljevac, tudi ustanovitelj Inštituta 8. marec. Na ministrstvu je več kot sto zaposlenih, ki pa jim vse do danes ni uspelo vzpostaviti delovanja sistema.

Poslanka Karmen Furman (SDS) je v nedavnem intervjuju za Demokracijo dejala, da so pilotni projekti vlade celo pokazali, da bodo brez potrebne dolgotrajne oskrbe kljub plačilu novega prispevka ostali tudi nekateri, ki jo danes že prejemajo v drugi obliki, saj je vstopni prag za pomoč postavljen previsoko. »Povsem načrtno pa so ob sprejemanju zakona iz sistema oskrbovalcev črtali tudi upokojence, pa čeprav ti v praksi najpogosteje izvajajo oskrbo na domu,« je dodala. Na to pomanjkljivost so v poslanski skupini SDS večkrat opozorili tudi s predlogi popravkov zakonodaje. Opozorila je, da je bil zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet po hitrem postopku, brez ustreznega socialnega dialoga, namen pa je bil polnjenje državnega proračuna.

Slednje drži, saj letošnji proračun navkljub visokim davčnim prihodkom izkazuje visok primanjkljaj, in sicer približno milijardo evrov, saj Golobova vlada denar razmetava za vse drugo, le za potrebe državljanov ga ni. Nazadnje so kar med dopustom, na dopisni seji, sprejeli sklep o prerazporeditvi več milijonov evrov za potrebe migrantske politike.

Ko se Maljevac zateka k lažem

Ob vseh težavah in nerešenih stvareh smo tudi na področju dolgotrajne oskrbe in dela resornega ministrstva deležni zavajanja in celo laži, kot je to značilno za predsednika vlade Roberta Goloba. Očitno je, da mu v stiski in pri prikrivanju lastne nesposobnosti ter nedela sledijo tudi drugi ministri. Med njimi je Simon Maljevac, na kar so konec julija opozorili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Odzvali so se na ministrov intervju v enem od tednikov konec julija, ki sicer velja za glasilo Levice, že vsa leta pa se financira z denarjem iz preplačanih žilnih opornic.

Maljevac je zatrjeval, da so v vladi »postavili nov steber socialne države«. V skupnosti pa so v odzivu na intervju zapisali, da je podal nekatere trditve o sistemu dolgotrajne oskrbe, »ki žal niso skladne s sprejeto zakonodajo in dejanskimi razmerami v praksi«, vse skupaj pa lahko pri prihodnjih uporabnikih dolgotrajne oskrbe ustvari »zmedo in nerealna pričakovanja«.

Spomnili so, da je upravni odbor skupnosti na junijski seji članom (to so domovi za starejše in nekateri drugi zavodi) predlagal, naj ne podpisujejo pogodb z občinami, dokler niso v celoti zagotovljeni pogoji, ki bodo omogočili kadrovsko ustrezno in finančno vzdržno izvajanje storitev. Maljevac pa je v intervjuju trdil, da je skupnost izvajalce pozvala, naj ne podpisujejo pogodb z občinami. S to trditvijo je zavajal, saj skupnost zahteva le, da se izvajalcem pred podpisom pogodb zagotovijo ustrezne informacije in osnovni pogoji za izvajanje zakona.

Dodali so, da za zdaj ni jasno niti to, kakšna je vrednost dnevnega pavšala na uporabnika, saj se cene, ki jih navajajo občine in ministrstvo za solidarno prihodnost, med seboj razlikujejo. Spomnili so, da so se predstavniki skupnosti in ministrstva na srečanju 2. julija 2025 dogovorili, da bo ministrstvo v približno 14 dneh pripravilo usmeritve za izvajalce na področju izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi v institucionalnem varstvu, v katere bodo vključeni tudi odgovori na številna odprta vprašanja. Do konca julija domovi teh usmeritev še niso prejeli.

Maljevac je javno tudi zavajal glede cen storitve pomoči na domu, ki so jih zvišali, izračunane pa naj bi bile na podlagi realnih podatkov, ki so jih ministrstvu posredovali zavodi. V skupnosti temu oporekajo in dodajajo, da ta čas znana cena ure za izvajanje storitve dolgotrajne oskrbe na domu ne pokriva dejanskih stroškov pri vseh izvajalcih. Ministrstvo je ceno določilo na podlagi povprečja, pri čemer ni upoštevalo, da imajo nekateri izvajalci višje stroške. Opozarjajo tudi na nevarnost nastanka likvidnostnih težav.

To je le nekaj zavajanj in manipulacij ministra za solidarno prihodnost, ki kažejo, da Maljevac bodisi zakona in njegovega izvajanja ne pozna ali pa namerno laže. Na to ne opozarja opozicija, kot bi vladajoči radi to prevalili nanjo, ampak Skupnost socialnih zavodov Slovenije, katere člani so posamezni domovi za starejše in drugi tovrstni zavodi.

Ko ustanovitelj Inštituta 8. marec za nagrado postane minister

Maljevac, ki je postal minister v zahvalo za pomoč pri oblikovanju zdajšnje za Slovenijo pogubne koalicije pod vodstvom Roberta Goloba, v javnosti zavaja tako glede pomoči na domu kot drugih pravic. Na to in na še več drugih stvari so opozorili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Med drugim so zapisali, da Maljevac trdi, da upravičenci do oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajne oskrbe na domu ali institucionalnega varstva lahko hkrati uporabljajo tudi e-oskrbo in storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Te stvari se ne izključujejo, trdi. V skupnosti pa navajajo, da upravičenci, ki imajo celodnevno institucionalno varstvo, niso upravičeni do e-oskrbe, saj se ta izvaja izključno v domačem okolju.

Maljevac napačno razlaga tudi opredeljeno število ur dolgotrajne oskrbe za posameznika. V skupnosti so ga povsem demantirali.

Še bolj v nebo vpijoča pa je Maljevčeva izjava, da »bomo končno imeli tudi pregled nad čakalnimi vrstami v domovih za starejše«. Domnevno naj bi se na področju prošenj po njegovem dogajale številne nepravilnosti. V skupnosti pa navajajo, da centralni register vlog, ki omogoča pregled nad stanjem z minimalnim časovnim zamikom že obstaja, saj ga v okviru javnega pooblastila že vrsto let izvaja Skupnost socialnih zavodov Slovenije.

Laži o nastanitvah, kadrih in praznih posteljah

Naslednja Maljevčeva laž je, da je ministrstvo poskrbelo, da cena nastanitve in prehrane, ko gre za standardno oskrbo (to pomeni dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice), ne bo presegla zneska minimalne zajamčene pokojnine za polno delovno dobo, ki zdaj znaša 781 evrov. V skupnosti pojasnjujejo, da tudi ta trditev Simona Maljevca ne drži. Pojasnjujejo, da se po Pravilniku o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe za standardno nastanitev šteje bivanje v dvoposteljni sobi s površino najmanj 22,5 kvadratnega metra (18 + 4,5 kopalnice) ali enoposteljni sobi s površino najmanj 18,5 kvadratnega metra (14 sobe in 4,5 kopalnice).

Naslednja trditev, ki jo javno razširja Maljevac, pa se nanaša na prazne postelje, ker ni potrebnih kadrov. Trdi, da so ocene pavšalne, »včasih v risanju apokaliptičnih scenarijev tudi politično motivirane«. Na ministrstvu naj bi bili menda sami ugotovili, »da je takšnih postelj 440 od približno 22 tisoč, se pravi, da gre samo za približno dva odstotka postelj«. Tudi te izjave v skupnosti označujejo kot lažne. Navedli so, da je bilo 21. decembra 2024 skupno število nezasedenih postelj 1.108, kar je bistveno več od 440, kot navaja Maljevac.