“V resnici ima trenutna oblast željo po privatiziranju slovenskega javnega zdravstvenega sistema”

Piše: Celjski glasnik

Nekdanja poslanka Monika Gregorčič je z Luko Simoničem spregovorila tudi o težavah v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, ki ga je trenutna oblast pripeljala do popolnega kolapsa.

Kot prvi temeljni problem, tako kot mnoge druge tudi, Monika Gregorčič vidi, da se gre trenutna oblast vojno z zdravniki, prav tako pa opozarja, da se takšna komunikacija, kot jo trenutno kaže oblast ne spodobi.

Takšne ženske kot je Monika, so dobrodošle v politiko. Želim ji uspeh na volitvah. pic.twitter.com/DLepbIS8Dx — Mlinarca (@mlinarca) January 27, 2026

V pogovoru pa je nekdanja poslanka opozorila še eno podrobnost, ki jo mnogi spregledajo in to je, da je takšen način komunikacije samo fasada. Resnična težava je v financiranju slovenskega javnega zdravstva, saj ga dejansko želi Golobova oblast povsem sprivatizirati.

Da pa ne gre za tako nedolžen načrt Golobove vlade, pa lahko vidimo, da danes ubirajo povsem enake prijeme, kot so jih njihovi vzorniki s privatiziranjem nekdanjega družbenega premoženja. Zato Monika Gregorčič opozarja, da dejansko je še kako pomembno, da se ohrani javni zdravstveni sistem, a ne po načrtih, ki jih ima ter izvaja vlada Roberta Goloba.