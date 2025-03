V resnici bo pokojninskega privilegija za eno stanovanje

Piše: Moja Dolenjska

Vladajoči si na vse kriplje prizadevajo, da bi zakon o privilegiranih pokojninah, ki ga je sprejela ta vlada, ostal v veljavi. Znano je, da Slovenska demokratska stranka privilegijem nasprotuje, za kar zbirajo 40 tisoč overovljenih podpisov volivcev za izvedbo zakonodajnega referenduma.

Vlada pa se je v boj za privilegije izbranim posamenikom podala tudi prek medijskih hiš.

Tako je največja komercialna televizija objavila prispevek, v katerem je nastopil režiser Vinko Möderndorfer. Gre za osebo, ki je bil tudi predsednik Upravnega odbora, ki je podelil nagrado Prešernovega sklada, ki najbolj razdvaja, to je dojilji psa. Ki bo prav tako deležna privilegirane pokojnine, če bo zakon začel veljati.

Ampak to še ni vse. Če bo zakon o privilegiranih pokojninah obveljal, bo Möderndorfer tudi upravičenec za ta visok pokojninski dodatek. Tega v prispevku komercialne televizije niso povedali.

Kaj bi prinesli privilegiji?

“Privilegija bo za eno stanovanje mladi družini. Pri nižji zasluženi pokojnini še več. Ker bo kulturnikov z nagradami veliko, bo šlo za njihove nezaslužene privilegije veliko stanovanj za mlade. Zakon Aste Vrečko. Predsednica Levice. Kulturnica.”

Tako je to v Spletni časopis zelo nazorno pojasnil novinar in urednik Peter Jančič.

Dodajmo še zapis znanega zdravnika dr. Sama Vesela, dr. medicine in spec. pediatrije, znanega tudi na Dolenjskem. Tako je zapisal na omrežju X:

“Spoštujem kulturo. Kupujem knjige, obiskujem predstave in koncerte, uživam v slikarstvu. Navdušen navijač sem, hodim na tekme, kupujem vstopnice. Neizmerno cenim akademike. Kljub temu pa sem proti akademskemu dodatku in dodatkom k pokojninam. Ker so nepravični do vseh ostalih.”

Podpisi za izvedbo referenduma se še zbirajo. Pred upravnimi enotami in krajevnimi uradi so postavljene stojnice. Kdor še ni podpisal, ima še vedno možnost.