V petek tudi nov protestni shod pred celjskim sodiščem

Piše: Moja Dolenjska

“Obtožiti predsednika največje opozicijske stranke, da je parcelo kupil za 45 tisoč evrov in prodal za 100 tisoč evrov v času, ko so cene nepremičnin pri nas rekordno zrastle je res bizarno. Da se tožilec pri tem opira na mnenje cenilke, ki jo v primeru Litijska obtožuje napačne cenitve, pa nadbizarno.”

Tako je politično pravosodno farso, imenovano Trenta, na omrežju X komentiral prof. dr. Matej Lahovnik.

Na sodišču v Celju so bile včeraj zaključne besede, tožilec Boštjan Valenčič je za Janeza Janšo predlagal 2 leti zaporne kazni. Sodišče bo sodbo izreklo na velikonočni petek, 18. aprila 2025.

Takrat bo v Celju, pred sodiščem, potekal tudi nov protestni shod, začel se bo ob 14. uri. Državljani so zgroženi in ogorčeni, vse bolj se zavedajo, da se takšne krivice lahko zgodijo vsakemu od nas. Na današnjem shodu so bili ljudje iz cele Slovenije.

M. D.