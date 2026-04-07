V petek, 10. aprila, veliki protikorpucijski shod v prestolnici

Piše: C. R.

V Ljubljani bo v petek, 10. aprila, potekal protikorupcijski shod pred poslopjem Državnega zbora, na katerem organizatorji napovedujejo javni protest proti politični in gospodarski korupciji v Sloveniji. Pobudo za shod je napovedal Aleš Primc.

Organizatorji pozivajo državljane, naj se množično zberejo na Trgu republike pred parlamentom, kjer želijo opozoriti na razširjenost korupcije in zahtevati večjo politično odgovornost. Shod bo potekal na dan pomembnega političnega dogajanja v parlamentu.

Napoved shoda prihaja po več političnih polemikah in razkritjih, ki so v zadnjih mesecih pretresla slovensko javnost. Med drugim se v razpravah pojavljajo očitki o provizijah pri mestnih projektih v Ljubljani, povezanih z okoljem ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ter korupciji na državni ravni.

Organizatorji shoda poudarjajo, da korupcija »uničuje prihodnost mladih in starejših« ter spodkopava zaupanje v državo. Udeležence zato pozivajo, naj se protesta udeležijo in izrazijo nasprotovanje domnevnim zlorabam oblasti.

Shod naj bi se začel ob 15.00 uri, na udeležbo pa je pozval tudi Janez Janša, ki je ob tem zapisal: »Ukradli so nam državo« in opozoril, da namesto vladavine prava v Sloveniji vlada korupcija.