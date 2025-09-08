V opoziciji pojasnili razloge za interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca

Piše: C. R.

V NSi in SDS so med razlogi za interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca izpostavili “katastrofalne razmere na področju dolgotrajne oskrbe”. “Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka,” so poudarili. Opozorili so še na neuresničene obljube pri stanovanjski politiki.

Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

.@poglajen: Interpelacija Simona Maljevca je odgovor na popoln fiasko stanovanjske politike ‼️

V @PS_SDS smo pripravili konkretne in izvedljive rešitve:

🔹 boljša jamstvena shema,

🔹 davčne olajšave za prvo nepremičnino,

🔹 hitrejši postopki gradnje,

🔹 sofinanciranje obnov in… pic.twitter.com/IxTKHQ7nmx — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) September 8, 2025

Podrobneje so razloge za interpelacijo predstavili na današnji novinarski konferenci. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je tako ministru sporočil, da “če ne zna in ne zmore, naj gre in razbremeni področje dolgotrajne oskrbe”. Razmere na področju dolgotrajne oskrbe so po njegovih besedah “milo rečeno katastrofalne”, saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem. “Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka,” je opozoril.

Cigler Kralj je spomnil, da naj bi šele konec septembra zaživel informacijski sistem, ki ga bodo na področju dolgotrajne oskrbe uporabljali centri za socialno delo. Vendar meni, da se bodo izvajalci, torej domovi za starejše in ostali zavode, dlje časa na to šele prilagajali.

Poudaril je, da je prispevek še posebej obremenil podjetnike, obrtnike in kmete, pa tudi upokojence. Ministra Maljevca so ponovno pozvali, naj zamakne pobiranje prispevka na obdobje, ko se bo dolgotrajna oskrba začela tudi dejansko izvajati, in zmanjša višino.

Prav tako ga je pozval, naj denar od prispevka uporabi za interventni dvig plač v višini 20 ali 30 odstotkov vsem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi, pri čemer je opozoril na velike težave s kadri v dolgotrajni oskrbi. DZ bodo tudi pozvali, naj ministra razreši na seji.

Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je v izjavi izpostavil neuresničene obljube vladne koalicije na področju stanovanjske politike. Kot ugotavlja po treh letih mandata, se od obljubljenih 30.000 stanovanj ne bo gradilo nič, ampak se bodo končali projekti iz prejšnjih mandatov. Pojasnil je še, da je po mnenju SDS pristop z javnimi stanovanji napačen.

Spomnimo. Ministrstvo za solidarno prihodnost je nastalo kot posledica visokoletečih vladnih obljub o reševanju stanovanjske problematike in gradnji 30.000 javnih stanovanj. Tri leta kasneje je jasno, da so od teh obljub ostale le prazne politične parole in rezanje trakov projektov, pripravljenih v mandatih preteklih vlad.

Stanovanjska politika vlade Roberta Goloba mladim in družinam ne omogoča reševanja stanovanjskega vprašanja, sprejeta zakonodaja pa nepremičninski trg in kupno moč državljanov še dodatno obremenjuje. V Slovenski demokratski stranki opozarjamo, da gradnja državnih najemnih stanovanj ni pravi odgovor na stanovanjsko krizo.

Poglajen je napovedal, da bodo v kratkem predstavili predloge za prenovo in izboljšanje pogojev za stanovanjske jamstvene sheme, uvajanje novih davčnih olajšav za mlade, ki kupujejo prvo lastno nepremičnino in za omejevanje in zmanjšanje birokratskih ovir. Menijo namreč, da mora vlada mladim omogočati, da pridejo do lastne nepremičnine.

SDS: Potrebne so rešitve, ki bodo mladim omogočile pridobitev lastnega doma, zato smo pripravili sveženj ukrepov, ki vključuje:

prenovo in izboljšanje pogojev v stanovanjski jamstveni shemi,

davčne olajšave za mlade kupce prve nepremičnine,

podporo mladim pri gradnji prvega doma,

zmanjšanje birokracije in poenostavitev postopkov za novogradnje,

možnost sofinanciranja pri obnovah in energetskih sanacijah starejših nepremičnin.

Gre za konkretne, izvedljive in finančno vzdržne predloge, ki mladim, družinam in starejšim vračajo upanje ter odgovarjajo na resnične potrebe. Slovenija danes ne potrebuje praznih obljub in političnih PR-projektov, temveč jasen načrt in voljo za reševanje stanovanjskega vprašanja ter področja dolgotrajne oskrbe.

Poglajen je tudi opozoril na nekatere ukrepe vlade, denimo na dvig davka na oddajanje nepremičnin, kar je po besedah poslanca vplivalo na dvig cen najemnin.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo interpelacija Maljevca uspešna, je Cigler Kralj med drugim odgovoril, da verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od obljub, tako glede stanovanj kot dolgotrajne oskrbe in da ga bo pozvala k umiku, morda še pred obravnavo interpelacije v DZ.

Maljevac sicer vodi ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je bilo prvič ustanovljeno v tem mandatu, od januarja 2023. Ministrstvo je pristojno za področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije.

Interpelacija ministra Maljevca je 14. interpelacija v tem mandatu. Večino interpelacij je v parlamentarni postopek vložila SDS, a z njimi doslej ni uspela. Nazadnje sta se pred poslanci julija zagovarjala notranji minister Boštjan Poklukar in ministrica za kulturo Asta Vrečko, oba sta interpelacijo prestala.

Posnetek iz novinarske konference je dostopen na povezavi: https://www.facebook.com/share/v/15EG5r6p1yg/