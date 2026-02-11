V okraju Ajdovščina bo na volilni dan “vroče” …

Piše: G. B.

Očitno bo glede kandidatov na volitvah letos kar nekaj sprememb. In to zares zanimivih.

Prva od njih je, da bo Eva Irgl (neuradno) sicer spet kandidirala v okraju Ajdovščina (2. volilna enota), vendar tokrat pod blagovno znamko Demokrati. Še pred štirimi leti je v tem okraju kandidirala na listi SDS in bila izvoljena, nato pa je izstopila iz stranke.

No, njen neposredni konkurent bo sedaj Zvone Černač, ki bo kandidiral za SDS prav v tem okraju. To bo zanimiv spopad, tudi zato, ker tam kandidira tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec. Očitno se izvolitev obeta obema, vendar je veliko odvisno tudi od rezultata stranke na državni ravni in na ravni celotne volilne enote, pomembna je tudi primerjava med kandidati iste liste v različnih okrajih. Prednost imajo tisti, ki dobijo višji odstotek.

Zanimivo bo tudi v okraju Maribor III (7. volilna enota), kjer naj bi za SDS kandidiral Franc Kangler, sicer sedanji predsednik mariborskega mestnega odbora SDS. Nekdanji predsednik odbora Dejan Kaloh pa bo kandidiral na listi svoje stranke Suvereni, ki pa praktično nima možnosti za preboj v parlament.