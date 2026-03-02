V novi številki Demokracije preberite: Zapravljiva ministrica Fajonova, razmetavanju denarja ni videti konca

Piše: Vida Kocjan

Golobova koalicija: 21,4 milijona za Varnostni svet Združenih narodov in milijoni za tuje projekte s t. i. mehkimi vsebinami, za katere je značilna nepreglednost porabe, doma pa čakajo poplavljenci, ceste, šole in zdravstvo!

O brezglavem razmetavanju davkoplačevalskega denarja za celotni dveletni mandat Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN) smo že poročali. Ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga vodi Tanja Fajon, tudi podpredsednica vlade, sicer pa nekdanja predsednica koalicijske stranke Socialni demokrati (SD), smo poslali več vprašanj. Zanimala nas je natančna poraba po postavkah. Tega nam niso razkrili, so nam pa 17. februarja 2026 pojasnili, da »evidentiranje stroškov še poteka, končni podatki pa bodo znani po zaključnem računu proračuna za leto 2026«. Zapisali so še, da »skupne stroške projekta v letih 2022 do 2026 ocenjujejo na približno 21,4 milijona evrov«. Dodajmo, da se rok za izdelavo in oddajo zaključnega računa za proračunske porabnike izteče v soboto, 28. februarja. Čez nekaj dni torej, ko bomo ponovno terjali odgovore. Je pa 21,4 milijona evrov izredno veliko denarja, najmanj 18 milijonov evrov več, kot je porabila Malta, na primer. Več o tem smo poročali v prejšnji številki Demokracije.

Za doma ni denarja

V državi so pripravljeni številni projekti za gradnjo hitrih cestnih povezav, kanalizacij, šol, vrtcev, ureditev zdravstvene infrastrukture in podobno. Vendar pa se projekti ne izvajajo, saj je Golobova koalicija (Svoboda, SD in Levica) doslej zatrjevala, da za to v državnem proračunu ni denarja.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!