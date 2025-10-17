V novi številki Demokracije preberite: V nebo vpijoča Golobova ravnanja: škandalozno korumpirano, avtoritarno

Piše: Vida Kocjan

Sistematična zloraba moči, klientelizem in korupcija, ki teptajo demokracijo in omogočajo krajo davkoplačevalskega denarja. Ta vlada je najslabša v zgodovini Slovenije, je večinsko mnenje v državi.

Stanje v državi je slabše kot pred tremi leti, predvsem pa je slabše glede na to, kje bi lahko bili po treh letih. Na slednje je v pogovoru za Planet18 pred dnevi opozoril predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša. Dejal je, da večina ljudi, s katerimi se pogovarja, meni, da bi bilo danes stanje boljše, če Golobova vlada ne bi naredila čisto nič.

Ideološko maščevanje in neizpolnjene obljube, laganje

V državi se soočamo z ideološkim maščevanjem aktualne koalicije, predvsem Gibanja Svoboda in Levice ter njunih predsednikov (Roberta Goloba in Aste Vrečko). Tretja koalicijska stranka SD vse to molče spremlja, kar pomeni, da jim držijo vrečo. Ideološko maščevanje je večinoma povezano s kadrovskimi čistkami in pritiski na institucije. Na to, da bo koalicija izvajala ideološke čistke v javnem sektorju, policiji in nadzornih institucijah, so vladajoči na ves glas oznanjali že ob nastopu. Posebno glasen je bil Robert Golob. »Počistiti je treba janšiste,« je dejal. Slednje kot maščevanje prejšnji vladi Janeza Janše.

Najprej so se čistke začele v policiji. Vse je teklo gladko, Golob in takratna ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar sta si bila enotna, nato pa je počilo. Bobnarjeva je odstopila in se zaposlila v kabinetu predsednice države Nataše Pirc Musar, Goloba pa je ovadila in tudi prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije. Bila naj bi žrtev, menda se naj bi Golobu uprla pri zahtevah za ideološke čistke v policiji, obtožila ga je vmešavanja in pritiskov na imenovanja. Janez Janša pa je zdaj v pogovoru za Planet 18 dejal, da tudi Bobnarjeva v tem primeru ni nedolžna ovčka. S predsednikom vlade Robertom Golobom sta se dogovorila, da bosta očistila policijo »janšistov« in ona je to počela eno leto. Sprla sta se potem, ko domnevnih janšistov ni bilo več in je na vrsto prišel njen prijatelj. Tako se je tudi to razkrilo. Novembra lani pa so nekateri mediji poročali, da je upravno sodišče pritrdilo ugotovitvam o nezakonitem kadrovanju v vrhu policije, kar je sprožilo govorice tudi o »ideološkem lepilu« koalicije, ki drži le zaradi finančnih koristi. O čiščenju t. i. janšistov pa je Golob govoril tudi na nacionalni televiziji, kjer so to vzeli zares in jo levičarsko »ideološko« počistili.

