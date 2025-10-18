V novi številki Demokracije preberite: Politično-medijski konstrukt proti Počivalšku dobil epilog

Piše: Vida Kocjan

Nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v začetku prejšnjega tedna sporočil, da je po petih letih preiskav, naslovnic in linča zgodba o ventilatorjih končana. Tožilstvo je od pregona odstopilo, sodišče, ki je preiskavo ustavilo, pa je ugotovilo, da pri nabavah niso nikogar protežirali in niso delali mimo zakonov.

Da ni bilo korupcije, pa so že leta 2021 ugotovili revizorji Računskega sodišča Republike Slovenije.

Saga o ventilatorjih končana

Počivalšek je zapisal, da so se v kriznem času koronavirusa trudili 24 ur dnevno vse dni v tednu, da je Slovenija dobila opremo in ventilatorje, ki so reševali življenja.

Počivalšek je dodal, da nikomur ne privošči, da bi se znašel v koži vseh, ki so takrat nosili največjo odgovornost. Dogajanje se zdi daleč, a se lahko hitro ponovi, je zapisal in dodal, da je »hvaležen vsem, ki so verjeli v moje oziroma naše delo«. »Vsi kreatorji stavkov ‘naj bi’ pa naj se zavedajo, kakšno škodo povzročajo z lastno (ne)cenzuro oziroma nestrokovnostjo.« Zapisal je še, da te slednji lahko »izstrelijo« celo do Haaga »ali so pač poln zadetek v tarčo«, vendar pa bo treba v Sloveniji določene standarde začeti graditi znova. Saga o ventilatorjih je končana. »Pred nami so nove priložnosti, da Slovenijo v dobro vseh, ki živimo in delamo tukaj, gradimo naprej v pravi smeri,« je še dodal Počivalšek.

