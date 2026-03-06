V novi številki Demokracije preberite: Kako se je »kibernetskemu« Golobu zgodilo ljudstvo

Piše: Gašper Blažič

Ali pojav Aleksandra Repića – Picija (oz. Nepridiprava) na politični sceni prinaša novo dinamiko pred volitvami? Medtem ko se premier Robert Golob s svojimi sodelavci sklicuje na »kibernetski napad«, so glasovi, da je cesar nag, vse glasnejši.

Prav dogajanje v zvezi z domnevnim kibernetskim napadom in hkrati z aretacijo Repića kaže na to, da morda prvič doslej pred volitvami glavni odločevalci o rezultatu niso niti stranke niti javnomnenjske ankete, pač pa civilni odpor, o katerem je avtor članka, ki ga pravkar berete, govoril že na konferenci Inštituta Nove revije – Zavoda za humanistiko leta 2018. Vse skupaj pa je eskaliralo ravno v trenutku, ko je Iran z brezglavim odgovorom na ameriško vojaško akcijo dejansko razgalil »mehki trebuh« slovenske diplomacije, tj. vrh ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS (ministrica Tanja Fajon) ter obveščevalne službe, ki so se očitno tako vneto ukvarjale s kibernetskim napadom na Goloba, da sploh niso opazile, kaj se pripravlja na Bližnjem vzhodu. Tako naših državljanov, ki jih je bilo prejšnji teden v regiji (Bližnji vzhod) kar precej, nihče ni posvaril, naj se vrnejo domov predčasno.

