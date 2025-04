V novi številki Demokracije preberite: Interpelacija proti Golobovi vladi razgalila njeno nekredibilnost

Piše: Vida Kocjan

Kredibilnosti Robertu Golobu in vladi ne more povrniti nihče več. Laž je sinonim za Roberta Goloba in njegov ožji krog. Koalicija je načeta. Za sklep, naj se vlada poslovi in omogoči predčasne volitve, je glasovalo 43 poslancev od 50, kolikor jih imajo. Razprava v času interpelacije je še pokazala, da je vlada vsebinsko zelo prazna.

Prejšnji teden je v državnem zboru potekala razprava o interpelaciji o delu in odgovornosti vlade Roberta Goloba. Interpelacijo so zaradi laži in manipulacije o oškodovanju upokojencev v času druge Janševe vlade (leta 2012) že februarja v državni zbor vložili poslanci SDS. Najprej je lagala podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič (Levica), nato je laži ponavljal še Golob. Izkazalo se je, da je šlo za usklajen dogovor, lagala sta zavestno.

Laži na prvi dan zbiranja podpisov

Laži so bile izrečene prvi dan, ko se je začelo zbiranje podpisov za zakonodajni referendum proti privilegijem, proti temu, da se širi krog upravičencev do privilegiranih pokojnin. Klub temu so v SDS zbrali dovolj podpisov, več kot 47 tisoč, referendum bo 11. maja 2025.

Zaradi laži so poslanci SDS 21. februarja 2025 Roberta Goloba in Natašo Sukič pozvali, da se javno opravičita. Sukičeva je to storila, Golob pa ne.

O pokojninah, ZPIZ-2 in leto 2012

Pokojninska reforma, sprejeta z zakonom ZPIZ-2, ki ga je državni zbor soglasno sprejel 4. decembra 2012, je dejansko preprečila nadaljnje zniževanje pokojnin, ki se je začelo z zakonom ZPIZ-1 iz leta 2000 v obdobju vlade Janeza Drnovška. Če sprememb ne bi bilo, bi bila danes zajamčena pokojnina približno za petino nižja.

