V novi številki Demokracije preberite: Golobovi predvolilni skoki iz paštet in padci na lestvicah

Piše: Gašper Blažič

Če upoštevamo, da so pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja novembra lani ankete udarile mimo, bi lahko rekli, da se sedanji koaliciji obeta velika katastrofa na volitvah, ki bodo 22. marca letos.

Datum volitev je tik pred božičem sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar, seveda s pripombo, da bo volitve uradno razpisala po novem letu. Ugibanj o datumu volitev je torej konec, sedaj gre na vse ali nič. Jasno je tudi, da bo skušal Robert Golob kot premier osvojiti še en mandat, kot glavni tekmec se znova pojavlja predsednik SDS Janez Janša, ki bi v primeru, če SDS zmaga, že četrtič postal premier. S tem bi po številu imenovanj za premierja ujel Janeza Drnovška, ki je vodil štiri vlade.

Povezovanje manjših strank bo ključno

Vendarle pa je kar nekaj negotovosti. Medtem ko SDS še naprej prisega na koalicijo z volivci in bo skušala osvojiti kar se da visok delež, pa glavno skrb vzbuja dejstvo, da bi obstoječi proporcionalni sistem »spustil naprej« kar nekaj majhnih strank.

