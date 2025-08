V novi številki Demokracije preberite: Golobovega metanja čez rame še ni konec; Hočejo likvidirati državni svet!; Komunistično nasilje nad ženskami in otroki; Intervjuja: dr. Janek Musek in dr. Andrej M. Poznič

Piše: G. B.

V novi številki Demokracije pišemo o Golobovih neusmiljenih čistkah, ki jih izvaja tudi v vrstah lastne stranke, saj vse kaže, da bo z metanjem čez ramo nadaljeval tudi jeseni. Pišemo o tem, kako želijo levičarji likvidirati državni svet in ga izbrisati iz ustave. Razgaljamo pošastno ozadje gospodarske politike Golobove vlade, zaradi katere nas bo še hudo bolela glava, objavljamo pa tudi povzetke knjige zgodovinarja dr. Milka Mikole o komunističnem nasilju nad ženskami in otroki. Z Demokracijo boste vedeli več!

Očitno ne bo letošnjega običajnega poletnega zatišja, saj se je v Golobovi vladi nakopičilo toliko problemov, da premier tokrat ne bo mogel imeti mirnega dopusta. Zato bo jesen še toliko bolj vroča, saj gre za zanesljivo zadnjo predvolilno jesen. Golobovo koalicijo že to jesen čaka razpis referenduma o zakonu, s katerim je koalicija − zaradi dvakratnega veta državnega sveta – legalizirala evtanazijo. Čeprav je bila slednja z rahlo večino že potrjena na predhodnem posvetovalnem referendumu, pa ima naknadni zakonodajni referendum večjo moč. Toda na razmere je treba pogledati iz širšega zornega kota, saj je Golob doslej politično »evtanaziral« že kar nekaj svojih ljudi. To je zanesljiv simptom avtoritarnega načina vladanja, ki kaže na mnoge šibkosti sedanje vladajoče koalicije.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

V tedniku Demokracija še preberite:

Levičarji skušajo uničiti državni svet

Predsednik DS Marko Lotrič je tako opozoril na problem glasovanja o vetu. Kot pravi, je rok za odložilni veto v Sloveniji zelo kratek, traja namreč le sedem dni. Po preteku tega časa državni svetniki nimajo več pravice glasovati o vetu na neki zakon. »V tujini je rok za veto daljši – od enega meseca do enega leta. Zaradi tega se tudi zakonodaja pripravlja bolj resno, strokovno in premišljeno. Mnogi slovenski zakoni v naslednji fazi pristanejo v ustavnosodni presoji, pri čemer Ustavno sodišče RS nemalokrat potrdi utemeljenost pomislekov, ki jih izpostavi državni svet,« je opozoril prek omrežja X. Kot pravi, obstaja možnost uvedbe četrte obravnave: popraviti bi bilo mogoče le en člen, ne pa zavrniti celoten zakon. »O tem vladajoči nočejo niti slišati. Odložilni veto je »premor« za državni zbor, da lahko še enkrat premisli, ali je zakon res dober, ne pa razlog za blatenje institucij in drugače mislečih. Hitrost sprejemanja zakonov nikoli ne sme biti pomembnejša od njihove kakovosti,« je zapisal Lotrič, ki tudi svetuje stranki Levica, naj si dobro prebere ustavo, preden bo spet začela blatiti drugače misleče.

Intervjuja: dr. Janek Musek in dr. Andrej M. Poznič

»Zlasti med mladimi je precej takšnih, ki so razočarani nad pogrevanjem zgodovine in z njo povezanih nasprotij. Vendar je prava pot, da to zgodovino poznamo in se iz nje naučimo koristnega: kako nasprotja premagovati in razčiščevati, da se stvari ne bodo ponavljale, ne kot tragedija, a tudi ne kot farsa. Sprava je neobhodni del tega procesa, mi pa moramo šele najti pravi način, kako jo doseči,« je za Demokracijo povedal psiholog dr. Janek Musek, ki je orisal psihološki profil povprečnega Slovenca.

Moralni teolog dr. Andrej M. Poznič pa je spregovoril predvsem o razmerju med slovenstvom in krščanstvom: »Slovenci smo, ker smo na naši zemlji zato, ker smo imeli neskončno vrsto mož, ki so delali za to, da so ohranili naš jezik, ki nas najbolj zaznamuje. Kdor ne ljubi slovenstva, uničuje naš jezik. In prav ljubezen do slovenščine je danes na psu. Zakaj? Ker tisti, ki bi morali paziti na to odlično orodje našega izražanja in čustvovanja, nimajo pravega odnosa ne do jezika, ne do naše zgodovine, ne do naše identitete. Vladajo nam namreč zblojeni internacionalisti, ki z navidezno borbo za tujca zatirajo svojega rojaka, ki noče biti kakor oni.«

Gospodarska rast Slovenije vse bolj usiha

Makroekonomski kazalniki, ki kažejo poslovanje države, so čedalje slabši. Država posluje s primanjkljajem, prihodki v državni proračun se zmanjšujejo, poraba se zvišuje. Razlog za nižje prihodke je predvsem posledica počasnega črpanja evropskih sredstev, posledično zaostajajo investicije, slabše poslujejo tudi občine. Znižujejo se tudi prihodki iz davka na dodano vrednost in davka na dohodek pravnih oseb ter dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Slednje kaže, da gospodarska rast usiha, vse skupaj pa na to, da vladajoča koalicija temu področju ne namenja potrebne pozornosti. Primanjkljaj državnega proračuna brez interventnih ukrepov je v prvi polovici letos znašal 800 milijonov evrov, kar je bilo 750 milijonov evrov več kot v istem obdobju lani. Vlada je sicer primanjkljaj (nespametno) načrtovala, v celem letu naj bi znašal okoli 1.700 milijonov evrov, medtem ko je bil lani okoli 200 milijonov evrov.

V zdravstvenih domovih vse več napadov na zaposlene

Nasilje nad zaposlenimi v slovenskih zdravstvenih ustanovah se povečuje. Najbolj skrb zbujajoči podatki prihajajo iz dveh največjih zdravstvenih domov (Ljubljana in Maribor), kjer so v letu 2024 skupaj obravnavali 272 nasilnih dogodkov. Povečanje v primerjavi z letom prej je bilo kar 94-odstotno. Naraščanje nasilja nad zdravstvenimi delavci zaznavajo tudi v bolnišnicah. V petih so lani skupaj zabeležili 746 nasilnih dogodkov. Pogosta so tudi posredovanja policije. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je policija lani posredovala v 91 primerih, v Splošni bolnišnici (SB) Celje v 11, v SB Novo mesto v 10 in v SB Jesenice v dveh primerih. V nekaterih zdravstvenih ustanovah pa so že v prvi polovici leta 2025 presegli lanske številke.

Komunistično nasilje nad otroki in ženskami (1. del)

»Po doslej ugotovljenih podatkih Inštituta za novejšo zgodovino so pripadniki komunističnih vojaških formacij med vojno in po njej na Slovenskem umorili 2.314 žensk in 617 mladoletnih oseb (otrok),« piše v svoji zadnji knjigi dr. Milko Mikola. Ugledni zgodovinar in raziskovalec povojnega komunističnega nasilja dr. Milko Mikola je v knjigi »Neoprostljivo: Komunistični zločini nad ženskami in otroki na Slovenskem« sistematično in podrobno prikazal izvajanje nasilja med vojno (z opisi številnih partizanskih umorov po posameznih slovenskih pokrajinah) in po njej, upoštevajoč koncentracijska taborišča za ženske in otroke, kazenske ustanove za ženske, prisilno delo ter sodne umore. V prispevku, objavljanjem v dveh delih, bomo povzeli ugotovitve dr. Mikole o nasilju nad ženskami in otroki v komunističnih koncentracijskih taboriščih.

Levičarski istospolni aktivist vodil mednarodno pedofilsko mrežo

Francosko javnost je letos julija pretresel gnusen primer spolnih zlorab otrok. Na dan so prišle podrobnosti o pedofilskem obroču, katerega glavni akter je 32-letni socialni delavec Pierre-Alain Cottineau, ki je bil zelo dejaven v političnem in družbenem življenju svojega kraja. Ciottineau je namreč znan aktivist za pravice istospolnih in nekdanji član ter kandidat levičarske stranke Nepokorna Francija. Obtožen je, da je bil vodja pedofilske mreže, ki je spolno zlorabljala in posiljevala otroke. Najbolj grozljivo je to, naj bi bili med njimi nekateri stari samo pol leta, najstarejši pa naj bi bili stari pet let. A če se ob tem sprašujemo, kako je mogoče, da obstajajo tako izprijene pošasti v človeški podobi, to še ni vse. Med žrtvami naj bi bili tudi invalidni otroci, svoje žrtve pa so pedofili omamljali s sedativi, da bi jih laže posiljevali in zlorabljali. Čeprav je bil Cottineau aretiran v občini Oudon že 23. septembra 2024 na letališču Nantes‑Atlantique po vrnitvi iz Tunizije, so o tem grozljivem primeru začeli mediji v Franciji in drugje poročati šele letos julija, ko se je preiskava še bolj poglobila.

V novi številki Demokracije lahko preberete številne analitične in pronicljive kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Jože Biščak, Petra Janša, Lucija Kavčič, Štefan Šumah, Matevž Tomšič, Andreja Valič Zver, Vinko Gorenak, Stane Granda in Keith Miles.

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!